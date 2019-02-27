Рубаху на груди: как появились известные русские жесты

В разговоре русские люди активно используют мимику и жесты. При этом мы редко задумываемся, почему совершаем то или иное движение. Вот несколько теорий о том, как появились традиционные русские жесты — такие, как кукиш или щелчок по шее.

Кукиш

Существует теория, что таким жеством приезжие немцы пытались соблазнить русских женщин. У русских символ трансформировался в обозначение категорического отказа.

Бить себя в грудь

По некоторым версиям, этот жест был перенят русскими людьми у татаро-монгол. Таким образом они приносили клятву своему сюзерену. Сейчас этот жест призван доказывать максимальную честность и уверенность в словах.

Щелчок по шее

Быстрый щелчок по шее эквивалентен распространенному в конце XIX — начале XX века фразеологизму «заложить за галстук». Во времена сухого закона в 1914 году спекулянты часто использовали этот жест.

Рвать рубаху на груди

Есть гипотеза, что таким широким жестом наши предки показывали свою принадлежность к православной вере, демонстрируя крест. А еще при казнях палачи часто разрывали рубашку наказуемого. В теории, добровольное разрывание одежды должно продемонстрировать готовность человека совершить какой-либо поступок.

Бросать шапку на землю

Головной убор символизировал для мужчин достоинство. Публичное снятие шапки считалось позором, своего рода гражданской казнью. Добровольное же бросание на землю шапки демонстрировало готовность пойти на самый безумный риск.