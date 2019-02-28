Почему побег из «Алькатраса» 1962 года еще не раскрыт

Тюрьма «Алькатрас» действовала с 1934 по 1963 годы и была расположена на острове в заливе Сан-Франциско. В 1962 году трем преступникам удалось оттуда сбежать, а это дело не раскрыли до сих пор.

Заговорщиков было трое: Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Энглин. Все трое сидели за многочисленные кражи. Преступники готовили побег около года — с помощью тюремных рабочих они добыли необходимые инструменты для дрели, которой и просверлили дыру в стене. Затем они выбрались на крышу по вентиляции и покинули остров на плоте, сделанном из непромокаемых курток. Они тщательно следили за надзирателями, поэтому изготовили куклы из папье-маше и наклеили на них волосы, собранные в тюремной парикмахерской — так им удалось усыпить бдительность охранников до утра.

Спустя семь дней после побега была найдена единственная зацепка — тело человека в воде, который был одет в тюремную форму. Его так и не достали из воды, поэтому не было доказано, что это один из заговорщиков.

Через несколько месяцев рыбаки нашли еще одно тело. Рост неизвестного был 171 сантиметр, такого же роста был один из беглецов. Полиция решила, что это он, и похоронили мужчину на местном кладбище. Спустя несколько лет тело эксгумировали и провели тест ДНК, который показал, что оно не принадлежало преступнику.

На данный момент существует более 250 косвенных улик, которые подтверждают, что заключенные остались на свободе. Ведущие программы «Разрушители легенд» смоделировали и воспроизвели ситуацию побега, и им удалось доплыть до земли. Так они доказали, что это действительно возможно.

В 2015 году в ФБР пришло письмо от одного преступника. Он написал, что двое других уже скончались, а сам он болен раком. Бывший беглец предложил властям сделку — отсидеть один год взамен на медицинскую помощь, но авторство письма сочли неубедительным.

Преступники до сих пор числятся пропавшими без вести, а дело остается открытым. Его закроют только тогда, когда каждому из них исполнится 100 лет.