Мужчина сдает злого кота в аренду, чтобы дети не просили завести питомца

На сайте объявлений "Авито" появился необычный пост. Мужчина из Костромы предлагает сдать своего злого кота в аренду семьям с маленькими детьми. По его словам, он должен отбить у них всю любовь к питомцам.

Именно характер домашнего животного стал толчком к развитию такого бизнеса. Пользователь считает, что его кот поможет семьям, где дети очень хотят завести котенка. Стоимость аренды составляет 500 рублей в сутки, а за увечья, нанесенные питомцем, его хозяин ответственности не несет.

Мужчина пишет, что его кот любит поесть и постоянно орет, а еще будит в 4 утра. Еще он любит играть с резинками для волос, а нужду справляет не в лоток, а в ванную. Настоящий кошмар для хозяев.

Пользователь заявил, что этот кот точно отобьет желание заводить домашнего питомца, но комментаторы с ним не согласились. Они осудили мужчину за то, что он неправильно относится к своему животному.