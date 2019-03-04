Как повесть Агаты Кристи спасла жизнь реальной девочки

Агате Кристи — одна из самых известных в мире авторов детективной прозы, а ее книги читают так много, что тиражи уступают только Библии и Шекспиру. Через год после смерти Кристи, в 1977 году, ее повесть помогла спасти человека.

В лондонскую больницу в тяжелом состоянии поступила 19-месячная девочка из Катара. Врачи не могли понять, что с ней, пока в дело не вступила медсестра Марша Мэйтлэнд, любительница детективов.

Женщина как раз читала повесть Агаты Кристи «Белый конь», где подробно описано отравление таллием — правда, сначала его симптомы приписываются черной магии. Медикам сложно определить это отравление: по основным симптомам (летаргия, онемение, провалы в памяти, слепота, невнятная речь, общая слабость) оно напоминает другие болезни, включая энцефалит, некоторые виды эпилепсии и неврит. Поэтому при отравлении таллием врачи ставятся неправильные первичные диагнозы: грипп или желудочно-кишечная инфекция.

Я читал однажды статью о таллиевом отравлении. Массовые отравления рабочих на каком-то заводе, люди умирали один за другим. И врачи устанавливали, я помню, самые разные причины: и паратиф, и апоплексические удары, паралич, эпилепсия, желудочные заболевания, что угодно. Симптомы самые различные: начинается со рвоты или с того, что человека всего ломит, болят суставы — врачи определяют полиневрит, ревматизм, полиомиелит. Иногда наблюдается сильная пигментация кожи.

— Да вы прямо настоящий терапевтический справочник.

— Еще бы. Начитался. Да, но есть симптом, общий для всех случаев. Выпадают волосы. Таллий одно время прописывали детям от глистов. Но затем признали это опасным. Иногда его прописывают как лекарство, но тщательно выясняют дозу, она зависит от веса пациента. Теперь им травят крыс. Этот яд не имеет вкуса, легко растворим, всюду продается. Нужно лишь одно — чтобы не заподозрили отравления.

Отрывок из повести «Белый конь»

Врачи запутались с диагнозом, но когда у девочки стали выпадать волосы, медсестра поняла, что симптомы ее болезни совпадают с описанными в повести. Анализ мочи выявил в моче девочки таллий, ее вылечили и отправили домой в целости и сохранности. Случай описали в медицинском журнале British Journal of Hospital Medicine, и особую благодарность выразили покойной Кристи.

Писательница досконально знала яды: во время Первой мировой войны она работала медсестрой в госпитале, а затем фармацевтом в аптеке. Это повлияло на ее произведения, где описано 83 случая отравления. Затем Кристи не раз обвиняли в том, что именно она «популяризировала» таллий, подсказав этот способ убийства настоящим преступникам.

Сульфат таллия бесцветный, безвкусный, легко растворяется в воде, и при этом чайная ложка вещества может быть смертельной — то есть это почти идеальный высокотоксичный яд. По размеру атомов таллий очень похож на ионы калия — элемента, незаменимого для организма человека. Поэтому таллий не встречает на своем пути сопротивления, заменяет нужные человеку ионы калия на свои и полностью выводит из строя нервную систему.

Соли таллия традиционно использовали, чтобы травить грызунов и насекомых, и порой они попадали в еду для людей. А еще в конце 19 века на основе сульфата таллия начали делать кремы для депиляции. Затем яд использовался как средство от стригущего лишая: он способствовал выпадению волос, облегчая лечение.

Когда-то считалось, что от отравления солями таллия нельзя спасти, но потом немецкий фармаколог обнаружил противоядие — пигмент берлинская лазурь, получаемый из ферроцианида калия. Эта железизстая соль связывает радиоактивные нуклиды и препятствует их всасыванию.

В случае с девочкой из Катара врачи выяснили, что ее родители пытались вывести из дома тараканов. Еще одно известное отравление таллием случилось через 10 лет. В 1987 году в Гайане 44 человека умерли от молока коров, которые поели ядовитой кормовой патоки: растения отравили солями таллия, чтобы убить тростниковых крыс.

В 1977 году отравление таллием случилось в СССР. Дело расследовал следователь Ямпольский, прочитавший практически все изданные книги Агаты Кристи. Он первым понял причину отравления, а виновника событий Дмитрия Фарафонова впоследствии приговорили к расстрелу.

В 2006 году англоязычный журнал New Scientist заявил, что таллием отравили ученых-диссидентов в Ираке: якобы это был излюбленный яд Саддама Хусейна, который он приказывал подсыпать своим врагам.