Как проходил бой из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» на самом деле

В 1977 году вышел снятый Леонидом Быковым фильм «Аты-баты, шли солдаты…». Ленту посмотрели 36 миллионов граждан. Прототипами экранных героев стали солдаты взвода лейтенанта Петра Широнина, который не оставил позицию, даже когда выполнил свою боевую задачу.

Перед боем

После победы под Сталинградом советское командование продолжает наступление и развивает успех. 16 февраля 1943 года наши войска освободили от оккупантов Харьков. В конце февраля немцы подтянули подкрепление и перегруппировались, а в первых числах марта перешли в контрнаступление. Для встречи противника на берегу реки Мжа были подготовлены оборонительные позиции.

На одном из участков длиной 8 километров расположился 78-й гвардейский полк, а оборону стратегически важного железнодорожного переезда у села Тарановка доверили взводу, которым командовал лейтенант Петр Широнин. Всё его подразделение состояло из 26 бойцов, среди которых было много морских пехотинцев, сержантов и командиров отделений. В их распоряжении была одна 45-миллиметровая пушка. Совершив многокилометровый марш и оказавшись на месте, солдаты за ночь выкопали в мерзлой земле окопы и проходы сообщения полного профиля.

Позиции взвода размещались не поперек железной дороги, а вдоль ее насыпи. По задумке командования «широнинцы» должны были заставить проходящие мимо танки развернуться и подставиться под огонь советской артиллерии, расположенной на окраине села Тарановка.

Бой начался в 11 часов, когда в поле зрения взвода попала немецкая разведгруппа из одного танка, пары бронемашин и автомобиля с пехотинцами. Один из броневиков подорвался на мине, а выстрелом из единственной пушки была подбита вторая машина. После короткой перестрелки немцы отступили, но на позицию налетели 30 «Юнкерсов».

В ходе бомбардировки погиб командир «сорокапятки» сержант Комаров и был ранен второй номер расчета рядовой Петренко. В живых остался только наводчик Тюрин, которому лейтенант Широнин в помощь дал старшину Нечипуренко.

Первая атака немцев

После обстрела в атаку пошли 10 немецких танков и рота мотопехоты на бронетранспортерах. Немцы, следуя вдоль железной дороги, развернулись для штурма укреплений взвода, и артиллерийский огонь со стороны деревни Тарановка подбил один танк и самоходное орудие. Одновременно враг атаковал и у железнодорожного переезда, где самоходка и два броневика прорвались на позиции.

Одна бронемашина была подбита, а вторая провалилась под лед. Самоходное орудие, которое успело раздавить гусеницами единственную «сорокапятку», связкой гранат подорвал рядовой Андрей Скворцов , но при этом сам боец погиб. Первое наступление унесло жизни трех красноармейцев, пятеро, в том числе Широнин, получили ранения. Никто из солдат не согласился покинуть позицию. После атаки сержант Вернигоренко траком от гусеницы согнул ствол не замолкающего пулемета одной из вражеских машин, однако когда возвращался в окоп, был тяжело ранен.

Вторая попытка выбить «широнинцев»

В 14.00 началась вторая атака немцев, в которой приняли участие 12 танков, 5 бронемашин, самоходные орудия и до полка мотопехоты. Враг упорно продвигался к насыпи. В этом бою еще трое «широнинца» со связкой гранат вышли навстречу танкам и ценой своих жизней остановили их. Немецкие пехотинцы, прячась за танками, вплотную подошли к окопам — началась рукопашная схватка.

В ходе боя с применение ножей, саперных лопаток и прикладов оружия советские бойцы вытеснили врага из окопов, убив 20 немцев и потеряв четырех человек. При помощи гранат и бутылок с коктейлем Молотова удалось вывести из строя 5 танков и бронемашин. На позиции осталось 14 солдат, большинство из которых были ранены.

Битва продолжается

«Широнинцы» выполнили свою первоначальную задачу, но покидать насыпь не собирались. После очередного налета бомбардировщиков немцы пошли в атаку. Защитники, подпустив врага на близкое расстояние, расстреливали пехоту из винтовок и пулеметов. Выстоять красноармейцам помог заградительный огонь артиллерии с окраины Тарановки.

В ходе сражения сержант Болтушкин гранатой взорвал танк, а рядовой Шкодин уничтожил бронетранспортер. В конце боя погиб рядовой Чертенков, который после того, как у него закончились патроны, вступил в рукопашную с противником. Когда третий штурм был отбит, на насыпи кроме дважды раненного лейтенанта Широнина оставались в живых еще четыре красноармейца. Одного бойца с тяжелым ранением эвакуировали.

В 20.00 к ним пришло подкрепление, а утром 3 марта после бомбежки немцы снова пошли на приступ. В ходе этого дня советские бойцы отбили еще четыре атаки. Отчаянная оборона «широнинцев» дала возможность советским войскам укрепить оборону и сорвать немецкий наступательный порыв.

Из 26 человек первоначального состава выжили лишь 6 красноармейцев. Во время сражения бойцы взвода и артиллеристы из Тарановки ликвидировали 15 танков и самоходных орудий, 10 бронемашин и более 100 вражеских солдат. После битвы «широнинцев» стали называть «украинскими панфиловцами».