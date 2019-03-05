Пользователи рассказали, чем их напугали собственные дети

Иногда маленькие дети говорят загадочные вещи, о которых они не могут знать. Например, описывают покойных родственников или предсказывают катастрофы. Пользовательница Twitter спросила, какие страшные вещи говорили взрослым дети.

Девушке поступило много ответов. Многие пользователи рассказали о том, что некоторые дети могут видеть мертвых. Один мужчина заявил, что, когда он был маленьким ребенком, проснулся посреди ночи и увидел мужчину, который сидел на его кровати. Он рассказал об этом родителям и описал его. По словам родственников, приметы были похожи на брата, который умер еще до того, как он родился. Мальчик жил в его комнате, а мистики добавило то, что старые игрушки включались сами собой.

Другой мужчина рассказал, что однажды качал свою племянницу на качелях. Соседние тоже двигались, но он думал, что это ветер. Потом маленькая девочка начала с кем-то разговаривать. Когда он спросил, с кем, она назвала имя его тети, которая умерла несколько лет назад.

Некоторые пользователи рассказали, что дети могут предсказывать будущее.

"Я работала учителем младших классов, когда один мальчик подбежал ко мне и сказал, что у меня в животе кто-то есть. Через неделю я узнала, что беременна", — поделилась девушка.

Мужчина подтвердил, что некоторые дети обладают сверхъестественными способностями. Он рассказал, как ждал тревожного звонка от врача, чтобы узнать, сколько лет осталось жить его маме, у которой рак. Его ребенок сказал ему, что с бабушкой все хорошо, а потом выяснилось, что у нее ремиссия.