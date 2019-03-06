Американец уступил очередь и выиграл $1,5 млрд

Житель США уступил место в очереди за лотерейными билетами. Благодаря этому он сорвал джекпот и выиграл $1,5 млрд

В октябре 2018 года в Америке проходил розыгрыш известной лотереи Mega Millions. Единственный выигрышный билет был куплен в Южной Каролине. Организаторы сообщили, что это первый случай в истории, когда один человек заберет всю сумму.

Победитель очень долго не приходил за своим призом. Это стало поводом для многочисленных шуток. Одни писали, что он умер от счастья, другое говорили, что он испугался такой большой суммы и ударился в бега. Несмотря на это, по условиям лотереи, выигрыш ждал его полгода.

В начале марта в офис Mega Millions пришел человек с победившим билетом. Он попросил остаться анонимом и не прокомментировал, почему так долго не приходил за деньгами. Организаторы сообщили, что он был очень счастлив и удивлялся стечению обстоятельств, которые привели его к выигрышу.

Он рассказал, что стоял в очереди за билетами и даже пропустил мужчину, который тоже хотел поучаствовать в розыгрыше.

"Простой акт доброты привел удивительному результату", — написала комиссия Mega Millions у себя на сайте.

Кстати, продавца, который отдал счастливый билет, тоже наградили. Ему заплатили 50 тысяч долларов.