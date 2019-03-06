Чем красноармейцы шокировали западных союзников во время встречи на Эльбе

За всю войну американские солдаты впервые получили возможность более-менее тесно пообщаться с военнослужащими Красной армии во время знаменитой встречи на Эльбе 25 апреля 1945 года и в последующие несколько недель. Некоторые вещи в поведении и бытовых привычках красноармейцев сильно удивили наших заокеанских союзников.

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О впечатлениях от встреч американских солдат с красноармейцами в те дни трубила вся пресса Соединенных Штатов. Издание New Yorker, корреспондент которого был свидетелем встреч с советскими бойцами, в статье от 28 апреля писало, что американцы очень удивлялись, когда красноармейцы говорили с ними на английском языке. Причем некоторые с вполне приличным произношением.

Все благодаря широкому распространению иностранных языков в учебных заведениях СССР, в том числе в школах, отмечал New Yorker. Действительно, в конце 1920-х годах в Советском Союзе стартовала кампания "Иностранный — в массы". В 1929 году вышло постановление об увеличении количества времени на преподавание иностранных языков.

Удивлялись наши заокеанские союзники и тому, как красноармейцы называли американские вещи. Любая зарубежная зубная паста была для них "Папсадант", а все западные сигареты — "Кемел". Те же из советских бойцов, кто не мог вымолвить по-английски ни слова, использовали слово "студебеккер": наименование грузовика, который высоко ценили красноармейцы, заменило для них в общении с союзниками слово "хорошо".

Русская кухня

Поразил американцев и русский борщ. Военнослужащие армии США восхищались его густотой и сытностью, обилием мяса и овощей, сравнивая с той лиловатой похлебкой, которой кормили их.

Союзники удивлялись и красноармейской привычке пить чай. Сахар в напиток советские бойцы не клали, а зажав его кусок между зубами всасывали через него жидкость. Таким образом чай становился сладким.

Генерал-полковник Глеб Бакланов вспоминал совместные застолья русских и американцев. По его словам, американцы восхищались не только борщом, но и сибирскими пельменями, говоря, что лучше еды на свете они не встречали.

Фронтовые сто грамм

Красноармеец, писал New Yorker обладал "великолепной способностью поглощать крепкие напитки". Американцы, в большинстве своем приходившие на встречу с союзниками с пустыми руками, поражались тому, что советские бойцы всегда приносили с собой фронтовые сто грамм.

Участник встречи на Эльбе Делберт Филпотт вспоминал, что после того, как русские выпили водку, они предложили американцам посоревноваться в стрельбе по пустым бутылкам.

Менялы

Красноармейцы, отмечали заокеанские союзники, готовы были меняться всем, чем угодно, а порой и просто дарили американцам приглянувшиеся им вещи. Особенно практиковали советские бойцы обмен по принципу "махнем не глядя".

Сами солдаты армии США проявляли интерес к звездочкам с погон и с пилоток, а также к пуговицам. Из рук в руки передавались даже часы и портсигары. Впрочем, в разгар дружеских застолий, американцы иногда сами отрывали с мундиров бойцов Красной армии понравившиеся им аксессуары.

Party like a Russian

Русские умеют не только хорошо воевать, но и как следует веселиться, говорили американцы. Совместные посиделки с красноармейцами бойцы армии США, кажется, запомнили навсегда.

Так, Билл Шанк вспоминал, что русские очень любили петь и танцевать, отменно играли на балалайке. Красноармеец Петр Саган отмечал, что больше всего американцев поразила лезгинка, которую станцевал один из грузин. Восхищались наши союзники и украинским гопаком.

От простых советских солдат не отставал и высший офицерский состав. Возглавлявший 12-ю армейскую группировку генерал Омар Брэдли в своем дневнике писал, что командиры Красной армии встречали американцев весело и шумно, с большим количеством водки и неиссякаемыми тостами за Победу.

Особенно запомнилась нашим заокеанским союзникам ночь с 8 на 9 мая. После подписания капитуляции Германии русские организовали грандиозный банкет. Георгий Жуков , вспоминали американцы, покорил всех "огненным танцем", а Василий Чуйков лихо исполнил переднее сальто. И все это после двух литров водки!

Боязнь прививок

Красноармейцы, удивлялись американцы, спокойно относились к ранениям, но как огня боялись прививок от столбняка и тифа. Поражались союзники и уровнем гигиены в советской армии, отмечая, что бойцы Красной армии часто моются и поддерживают места своего расположения в чистоте и порядке. Посещение бани, говорили американцы, для красноармейцев сродни национально забаве.

Религиозность

О том, что в СССР на государственном уровне проводится антирелигиозная политика в США в те годы знал любой мало-мальски образованный человек. Не были исключением и военнослужащие.

Тем удивительнее было для американцев увидеть крестики на шеях у некоторых красноармейцев. С собой советские бойцы носили и карманные иконки, а также написанные от руки молитвы.