Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем красноармейцы шокировали западных союзников во время встречи на Эльбе 

Русская семерка 3 часа назад
Фото: Русская семерка
За всю войну американские солдаты впервые получили возможность более-менее тесно пообщаться с военнослужащими Красной армии во время знаменитой встречи на Эльбе 25 апреля 1945 года и в последующие несколько недель. Некоторые вещи в поведении и бытовых привычках красноармейцев сильно удивили наших заокеанских союзников.

Speak English

О впечатлениях от встреч американских солдат с красноармейцами в те дни трубила вся пресса Соединенных Штатов. Издание New Yorker, корреспондент которого был свидетелем встреч с советскими бойцами, в статье от 28 апреля писало, что американцы очень удивлялись, когда красноармейцы говорили с ними на английском языке. Причем некоторые с вполне приличным произношением.
Все благодаря широкому распространению иностранных языков в учебных заведениях СССР, в том числе в школах, отмечал New Yorker. Действительно, в конце 1920-х годах в Советском Союзе стартовала кампания "Иностранный — в массы". В 1929 году вышло постановление об увеличении количества времени на преподавание иностранных языков.
Удивлялись наши заокеанские союзники и тому, как красноармейцы называли американские вещи. Любая зарубежная зубная паста была для них "Папсадант", а все западные сигареты — "Кемел". Те же из советских бойцов, кто не мог вымолвить по-английски ни слова, использовали слово "студебеккер": наименование грузовика, который высоко ценили красноармейцы, заменило для них в общении с союзниками слово "хорошо".

Русская кухня

Поразил американцев и русский борщ. Военнослужащие армии США восхищались его густотой и сытностью, обилием мяса и овощей, сравнивая с той лиловатой похлебкой, которой кормили их.
Союзники удивлялись и красноармейской привычке пить чай. Сахар в напиток советские бойцы не клали, а зажав его кусок между зубами всасывали через него жидкость. Таким образом чай становился сладким.
Генерал-полковник Глеб Бакланов вспоминал совместные застолья русских и американцев. По его словам, американцы восхищались не только борщом, но и сибирскими пельменями, говоря, что лучше еды на свете они не встречали.

Фронтовые сто грамм

Красноармеец, писал New Yorker обладал "великолепной способностью поглощать крепкие напитки". Американцы, в большинстве своем приходившие на встречу с союзниками с пустыми руками, поражались тому, что советские бойцы всегда приносили с собой фронтовые сто грамм.
Участник встречи на Эльбе Делберт Филпотт вспоминал, что после того, как русские выпили водку, они предложили американцам посоревноваться в стрельбе по пустым бутылкам.

Менялы

Красноармейцы, отмечали заокеанские союзники, готовы были меняться всем, чем угодно, а порой и просто дарили американцам приглянувшиеся им вещи. Особенно практиковали советские бойцы обмен по принципу "махнем не глядя".
Сами солдаты армии США проявляли интерес к звездочкам с погон и с пилоток, а также к пуговицам. Из рук в руки передавались даже часы и портсигары. Впрочем, в разгар дружеских застолий, американцы иногда сами отрывали с мундиров бойцов Красной армии понравившиеся им аксессуары.

Party like a Russian

Русские умеют не только хорошо воевать, но и как следует веселиться, говорили американцы. Совместные посиделки с красноармейцами бойцы армии США, кажется, запомнили навсегда.
Так, Билл Шанк вспоминал, что русские очень любили петь и танцевать, отменно играли на балалайке. Красноармеец Петр Саган отмечал, что больше всего американцев поразила лезгинка, которую станцевал один из грузин. Восхищались наши союзники и украинским гопаком.
От простых советских солдат не отставал и высший офицерский состав. Возглавлявший 12-ю армейскую группировку генерал Омар Брэдли в своем дневнике писал, что командиры Красной армии встречали американцев весело и шумно, с большим количеством водки и неиссякаемыми тостами за Победу.
Особенно запомнилась нашим заокеанским союзникам ночь с 8 на 9 мая. После подписания капитуляции Германии русские организовали грандиозный банкет. Георгий Жуков, вспоминали американцы, покорил всех "огненным танцем", а Василий Чуйков лихо исполнил переднее сальто. И все это после двух литров водки!

Боязнь прививок

Красноармейцы, удивлялись американцы, спокойно относились к ранениям, но как огня боялись прививок от столбняка и тифа. Поражались союзники и уровнем гигиены в советской армии, отмечая, что бойцы Красной армии часто моются и поддерживают места своего расположения в чистоте и порядке. Посещение бани, говорили американцы, для красноармейцев сродни национально забаве.

Религиозность

О том, что в СССР на государственном уровне проводится антирелигиозная политика в США в те годы знал любой мало-мальски образованный человек. Не были исключением и военнослужащие.
Тем удивительнее было для американцев увидеть крестики на шеях у некоторых красноармейцев. С собой советские бойцы носили и карманные иконки, а также написанные от руки молитвы.
Русская семерка: последние новости
Что ждало медсестер вермахта в советском плену Подвиг Александра Матросова: что не сходится Георгий Лангемак: почему расстреляли отца «Катюши»
Комментарии14
Истории , Георгий Жуков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему герой-панфиловец стал немецким полицаем
Люди
Как стать громовержцем
Безумный мир
Питон «пробрался» в самолет в обуви пассажирки
Безумный мир
Странные видео, которые невозможно объяснить
Безумный мир Люди
Африканцы сделали из трактора подлодку
Безумный мир Люди
Пёс взял хозяина за руку и перевёл через дорогу
Безумный мир
Блогер заявил о нацистской субмарине в Антарктиде
Истории
Орел безуспешно атаковал кенгуру
Безумный мир
Зайца-беляка засняли в брачный период
Безумный мир Места
Парень сыграл на гитаре со стиральной машиной
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение