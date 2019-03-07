Почему четверг стал рыбным днем

Это выражение знакомо нас с детства, но откуда появилась эта традиция, и почему был выбран именно четверг?

Указ о рыбном дне был издан 12 сентября 1932 года по инициативе Анастаса Микояна , который тогда возглавлял Наркомат снабжения. Основной причиной такого решения стала нехватка мяса, несмотря (и вследствие) на идущую полным ходом коллективизацию. Кроме того, спрос должен был стимулировать рыбную промышленность.

Чтобы восполнить дефицит мяса, раз в неделю в столовых ввели рыбное меню, но конретный день тогда еще не назначили. В 1939 году свой вклад внесла Полина Жемчужина, нарком рыбной промышленности. На прилавках появились консервы из сайры, лосося, и, конечно, шпроты.

В военное время о рыбном дне забыли, но уже в конце 60-х страна снова столкнулась с недостатком мяса и мясных продуктов.

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26 октября 1976 года повторным постановлением ЦК КПСС четверг официально стал рыбным днем. В этот день во всех заведениях общепита готовили варёный минтай, котлеты из мойвы и жареную треску. Кроме того, принимается решение увеличить объемы рыбного лова. На прилавках появилась океанская рыба, но из-за непривычки к ней и неумения ее правильно обрабатывать (она сильно горчила), большим спросом она не пользовалась.

Рыба оставалась продуктом второго сорта, ее покупали студенты и туристы. Минтай, который сейчас вполне востребован, в советские годы получил ярлык кошачьей еды, потому что до магазинов доходил перемороженным и безвкусным.

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Но почему для рыбных блюд выбрали четверг? Согласно наиболее известной версии, сделано это было для того, чтобы не злить недовольных рыбных рационом рабочих.

Четверг — конец трудовой недели, пятница считалась почти выходным, и рыба в этот день не так раздражала соскучившихся по мясу рабочих и служащих.

Впрочем, есть и вторая версия, конспирологическая. Выбор четверга должен был намеренно сбить религиозный календарь и уязвить православных. По канону, среда и пятница — постные дни, а как раз в четверг есть мясо можно. Но приходилось лишний раз есть рыбу.