Зачем советские зэки «набивали» наколки со свастикой

Советские тюремные наколки в каком-то смысле можно назвать произведениями искусства. Тюремные мастера изготавливали вручную весь свой инвентарь, и творили им весьма сложные и красивые картинки. Но главный атрибут советской тюремной татуировки — ее почти поэтическая метафоричность и иносказательность.

Каждая татуировка иносказательно передает определенную фразу, чаще всего тоже иносказательную. В тюремной геральдике огромное количество символов, и смысл татуировки зависит еще и от их сочетания. Кроме того, носитель татуировки имеет право вкладывать в тот или иной символ свою собственную трактовку.

Так, известный всем «СЛОН», который принято расшифровывать как «Смерть легавым от ножа», может значить не только это. Например, исследователь тюремных традиций Д. С. Балдаев в своем «Кратком словаре тюремно-лагерно-блатного жаргона» приводит еще и такие значения этой татуировки: и чувство любви, и сетование на несчастную жизнь, и презрение к «сукам».

Довольно важное место в советской тюремной татуировке занимают нацистские мотивы: здесь и свастики, разнообразные кресты. в том числе и символика русских частей СС, руны, «мертвые головы», и многое другое. Давайте, какие значения имели эти символы в тюрьме, и были ли их носители нацистскими симпатизантами.

Общий нарратив

Советское тюремное общество стремилось дистанцироваться от какого-либо муссирования этнических вопросов. Людям свойственно объединяться со своими соотечественниками и единоверцами, и тюремные порядки такое не осуждали, однако проявления этнической вражды были неприемлемы.

В замкнутом пространстве, в котором собиралась такая многонациональная публика, это было подобно смерти. Поэтому нацистские татуировки у советских заключенных точно не имели никакого отношения к национальной вражде и розни. Уже в современной России, когда тюрьмы стали более моноэтническими, и в них оказалось множество неонацистов, свастики и кельтские кресты на телах сидельцев стали приобретать тот же смысл, какой они имели на воле.

Но в советское время все эти символы в целом обозначали протест против системы, общественной морали, но в первую очередь власти и советского государства в целом. Нацисты воевали с коммунистами , с Советским Союзом — и именно поэтому блатные использовали их символику. Другой стороной этого смыслового поля было множество татуировок с Лениным, Сталиным и Марксом в обличье чертей, оскорбления в сторону компартии: «Я срать хочу на КПСС », «КПСС— злейший враг народа», и так далее.

Порой это заходило еще дальше, и заключенные славили на своем теле Адольфа Гитлера. Но они славили его не как ужасного тирана и убийцу, а как главного врага Советского государства и коммунистов. Если бы аналогичная традиция существовала в тюрьмах Третьего Рейха, там бы набивали портрет Сталина и серп и молот.

Единственное, что сближало многих советских зэков и нацизм — антисемитизм. Многие татуировки, в которых фигурирует Гитлер, расшифровываются именно в таком ключе. Однако этот антисемитизм, ужесточенный в своем формулировании грубостью зоны, на деле никак не проявлялся. И. Бакштейн, разоблачая мифы русского языка, писал, что случаи массового антисемитизма в советских тюрьмах зафиксированы не были.

Частные случаи

В «Словаре» Д. С. Балдаева мы находим большое разнообразие нацистских татуировок. Во время написания книги этот ученый лично пообщался с множеством заключенных и с их собственных слов записал объяснения значений их наколок.

Первая группа татуировок — подключичные звезды воров в законе, паханов, авторитетов и отрицал. Здесь мы находим несколько очевидно нацистских образов. Татуировку в виде звезды, в центре которой меч, вокруг которого маленькие свастики и руны-молнии, ее носитель истолковал как «стал вором от нищеты и бесправия». Здесь очевидна претензия к системе: несправедливое государство толкнуло человека на преступления. Абсолютно так же расшифровал свою татуировку в виде звезды с крестом РОНА в центре другой заключенный.

Еще один популярный мотив — символика SS, двух рун Одал. SS в советской тюрьме чаще всего значило «сохранил совесть» — то есть горделивость отрицалы. У Балдаева этот смысл мы встречаем у татуировки «погон».

Наконец, наколка на палец в виде перстня со свастикой мог означать разные вещи. В общем смысле это знак отрицалы, непримиримого борца с «мусорскими порядками». Однако один из сидельцев объяснил свой перстень-свастику как атрибут анархиста (что, впрочем, на воровском языке является синонимом отрицалы). Так же другой заключенный расшифровал и свастику на коленной чашечке.