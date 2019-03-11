Каких людей называли «жлобами» раньше

Среди наших современников слово «жлоб» ассоциируется с грубым, чаще всего угрюмым человеком крепкого телосложения. Однако на самом деле на протяжении всего существования в русском языке значение этого ругательства менялось. Да и согласно некоторым версиям, изначально оно вообще не являлось оскорблением.

Разные значения

Известный советский лингвист Сергей Ожегов в составленном им толковом словаре указывал на то, что жлоб — это скупой человек, скряга. Причем Ожегов отмечал, что это слово обычно употребляется с оттенком презрения.

Согласно книге М. Грачева «Русский жаргон. Историко-этимологический словарь» изначально «жлобом» именовали мужика-крестьянина.

А наш современник Владимир Елистратов в своем «Словаре русского арго» пишет, что жлобом называют большого, сильного и туповатого человека. А в уголовном мире жлоб — это «чужой среди воров» или неопытный мужик.

От слова «работа»

Однако как бы ни рознились определения данного существительного, большинство из них имеют исключительно негативную окраску. А между тем, согласно «Универсальному дополнительному практическому толковому словарю» И. Мостицкого, первоначально «жлоб» вовсе не являлось ругательством. Мостицкий утверждает, что это слово пришло к нам из Одессы. А жители упомянутого города в свою очередь позаимствовали его из английского языка.

По мнению автора словаря, строительством Одессы заправляли британцы, которые частенько употребляли в разговорах со своими подчиненными рабочими слово «Job» (работа). Строители поняли, что «Job» имеет непосредственное отношение к их труду, а потому, недолго думая, стали называть так друг друга. Постепенно «Job» превратился в «жлоб», а после и приобрел оскорбительное значение.

Польский или идиш?

Некоторые языковеды склоняются к мнению, что существительное «жлоб» родом из (идиша). В еврейском языке есть похожее слово «zhlob», которым называют хама или грубияна. Об этом упомянул в своем словаре И. Мостицкий.

Однако наиболее распространенной версией следует считать версию о польском происхождении «жлоба». К ней тяготеют и авторы «Большого словаря русских прозвищ» Валерий Мокиенко и Гарри Уолтер. Как уверяют языковеды, в лексиконе поляков имеется такое понятие как «żłób». Оно схоже по смыслу с русским значением и родственно нашему существительному «желоб» (кормушка для скота), имеющее переносное значение «олух», «чурбан», «остолоп».