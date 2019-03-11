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Почему похороны Александра I проводили в ночное время 

Кириллица 36 минут назад
Фото: Кириллица
Слухи о странности смерти от тифа российского императора Александра I появились с самого ее момента — 1 декабря 1825 года. С тех пор неоднократно высказывались версии о том, что император попросту инсценировал свою смерть и пышные похороны и удалился в монастырь, где жил под именем старца Федора Кузьмича.
Подтвердить или опровергнуть данную легенду могло бы вскрытие гробницы, но осуществить его в период Российской Империи по понятным причина не представлялось возможным. По неподтвержденным данным провести его удалось лишь в 1925 году. Склеп Александра I оказался пустым. Этот факт настолько поразил всех участников события, что засвидетельствовать его документально так никто и не решился.

Откуда возникли сомнения в реальности смерти императора?

Александр I отличался крепким здоровьем, выглядел и чувствовал себя гораздо моложе своих 48 лет. Неудивительно, что скоропостижная смерть самодержца в Таганроге по пути из Крыма вызвала ряд вопросов. Которых становилось еще больше с четом того факта, что императрица не была допущена к панихиде, проходившей в местном соборе и тело супруга по пути в Санкт-Петербург она не сопровождала. В столице странности продолжились. Тело Александра I не было предъявлено народу, а к прощанию с императором были допущены только самые близкие. Причем сама процедура состоялась в ночное время, а место прощания было оцеплено войсками.
Что могло подтолкнуть успешного и любимого в целом народом императора к такому поступку? Современники считают, что стыд за смерть отца Павла I, к смерти которого Александр напрямую был непричастен, но одобрил ее своим молчаливым согласием. Наказанием за такой поступок император считал смерть своих двух дочерей. А потому решение «умереть» для мира и посвятить себя служению Богу и замаливанию грехов не было спонтанным.
Г. Василич в своей книге «Александр I и старец Федор Кузьмич» ставит под сомнение сам акт о вскрытии тела императора, в котором имеется масса ошибок и противоречий. Кроме того, сомнительная и лихорадка, как причина смерти Александра I — ведь ранее самодержец уже переболел ей и перенес достаточно легко — на ногах. Интересен и другой отмеченный в книге факт — начало болезни императора совпало с болезнью и столь же скоропостижной смертью фельдъегеря Маскова, который был внешне очень похож на Александра I. Родственникам труп не был выдан и, по-видимому, некоторое время обложенный льдом хранился в Таганрогском дворце императора, косвенным доказательством чего является явственный запах разложения, привлекший бродячих собак со всех концов города.

Вскрытие императорского склепа

Доподлинно задокументированных фактов о вскрытии склепа русского императора нет. Есть воспоминания врача при императорском дворе И. И. Балинского, который якобы принимал участие во вскрытии гробницы в 1964 году в присутствии императора Александра II и министра А. В. Адлерберга. По воспоминаниям Балинского, склеп оказался пустым и в него было перенесено тело длиннобородого старца. Предположительно это был вышеупомянутый Федор Кузьмич, скончавшийся незадолго до этого.
О вскрытии 1925 года мы рассказывали выше. Еще несколько попыток предпринимались в 60-х годах прошлого века. Но руководство СССР тогда наотрез отказалось давать добро на проведение эксгумации из-за опасений подхлестнуть религиозный интерес к личности императора. Во времена РФ также неоднократно поступали ходатайства на вскрытие, но они непременно откланялись без объяснения причин. Так что тайна императора по-прежнему остается нераскрытой.
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