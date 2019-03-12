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В Гренландии обнаружены последствия солнечного катаклизма 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из шведского университета Лунда обнаружили, что приблизительно в 660 году до н. э. произошла мощная солнечная вспышка, следы которой удалось увидеть сейчас среди гренландских льдов.
Если бы такой катаклизм произошел на несколько лет позже, то это могло бы привести к концу цивилизации, и у населения Земли не было бы светлого будущего.
Ученый Раймунд Мушелер считает, что человечество и научные сотрудники должны серьезнее относиться к данным вспышкам. Исследователь предупреждает, что еще один подобный катаклизм может быть губительным для человечества. Поэтому стоит найти способ защиты от сильных "солнечных атак".
"Подобные катаклизмы недооцениваются. В дальнейшем нужно понять, как предсказывать подобные солнечные вспышки и как защититься от них", — сообщается на сайте журнала PNAS.
В ходе исследования был изучен химический и изотопный состав кусков гренландского льда в данной местности. На месте вспышки специалистами были обнаружены остатки изотопов бериллия-10 и хлора-36. Эти находки свидетельствуют о возникновении невероятного солнечного катаклизма, который произошел примерно во время падения Ассирийской империи.
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