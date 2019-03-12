NASA превратило фотографию космоса в мелодию

На самом деле в космосе нет никаких звуков. По крайней мере, люди не слышат их без молекул воздуха. Специалисты из NASA решили узнать, как все-таки звучит космос и передали фотографию роботу, который превратил это в звук.

Они отдали фотографии с телескопа "Хаббл" в специальный алгоритм, который может озвучивать фотографии. Эти снимки были сделаны в августе прошлого года. Из-за хорошей видимости на них видно много ярких точек, которые обозначают галактики. В каждом ярком пятне на самом деле находится множество звезд.

Робот превратил фотографию в заунывную композицию. Команда объяснила такое звучание тем, что каждый элемент изображения соответствует определенному сигналу. Из-за темного фона некоторые звуки почти не слышны, а звезды и яркие галактики представлены короткими чистыми звуками. Спиральные узоры соответствуют более сложным звукам.

«Время течет слева направо, при этом частота звуков меняется в диапазоне от 30 до 1000 герц», — объяснили в NASA.