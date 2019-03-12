В МВД назвали самые опасные породы собак

Специалисты из МВД составили список потенциально опасных пород собак для человека. Всего в него вошли 69 видов.

В ведомстве предлагают разработать новое постановление, в котором будут прописаны правила выгула этих пород. Сообщается, что их надо будет водить в наморднике и на поводке или на специальной огороженной территории.

По словам представителей МВД, у этих собак генетически обусловлена агрессия и сила. Помимо этого в список внесены «породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, в связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки, а также гибриды и метисы этих пород собак».

Наиболее опасными в МВД считаются доберманы, кавказские овчарки и ротвейлеры. В список попали австралийская кабанья собака, айну, американский бульдог, питбультерьер, стаффордширский терьер и другие.

Заводчики уже отреагировали на предложенный список и просят пересмотреть его. Они возмущены присутствием в нем пород своих любимых питомцев. Художник из Твери даже создал карикатуру, где показал "опасные для собак виды людей".