Уловки мошенников: как вас обманывают на дорогах

Способы мошенничества на дорогах пресекаются разными способами. Например, введение ОСАГО действительно остановило многие автоподставы. Но злоумышленники не останавливаются, а их способы становятся все изобретательнее.

Несчастная жертва

Этот способ предполагает, что перед спокойно едущим автомобилем из ниоткуда выскакивает пешеход и бросается под колеса. «Пострадавший» начинает корчиться от боли и чуть ли не умирать у автомобилиста на глазах. А после угрозы лишения прав мошенник предлагает «решить все на месте».

В этом случае автомобилисту поможет видеорегистратор, при упоминании которого «пострадавшему» обычно резко становится лучше. Если такового нет, начните съемку на телефон, зафиксируйте положение автомобиля, следы шин на асфальте, сам асфальт (сухой, покрытый льдом). Позовите свидетелей и просто вызывайте полицию.

Обгон и торможение

Автомобилист едет в левом ряду, как вдруг его обгоняет машина и резко тормозит так, что от столкновения не уйти. По правилам дорожного движения нужно рассчитывать тормозной путь, поэтому всегда виноват тот, кто сзади.

Это может стать реальным преступлением, поэтому нельзя уезжать с места происшествия. Мошенник в таком случае является виновником согласно пункту 2.7 ПДД, где говорится, что резкое торможение без причины запрещено. Необходимо вызвать полицию и рассказать про агрессивное аварийное поведение того автомобиля.

Вынуждают перестроиться

Водителя вынуждают перестроиться в правый ряд, показывая всевозможные сигналы срочности. А справа уже едет вторая подставная иномарка, находящаяся в мертвой зоне, в которую автомобилист, перестраиваясь, врезается.

Ранее все предлагали решить на месте. Сейчас заработок осуществляется за счет самого факта ДТП, который регистрируют ГИБДД и мошенники получают постоянные компенсации.

Первым делом нужно запомнить номера обеих машин. Опросить очевидцев, видевших, как вас подрезали, а у соседних автомобилистов спросить про видеорегистратор. Далее — юрист, который сможет доказать умышленную провокацию аварии.

Обвиняют в повреждениях

Возмущенный мошенник подбегает к другому автомобилисту и начинает кричать, что он его стукнул, скрылся с места и поэтому должен заплатить за ремонт. «Пострадавший» может заранее нанести на обе машины следы от наждачной бумаги.

В таком случае поможет трасологическая экспертиза, где сразу выясняется, было ли столкновение. Ни в коем случае не предлагайте деньги — мошенник может начать шантажировать вас до бесконечности.