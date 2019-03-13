Как богачи из Силиконовой долины готовятся к Апокалипсису

Все больше богачей из Силиконовой долины продумывает отходные пути для конца света. Если вы думали, что продажа мест в бункерах это миф, на самом деле это не так.

Миллиардеры и миллионеры по всему миру переживают, что отношения между ними и бедняками когда-нибудь достигнут предела и случится страшный переворот. Они готовятся к революции, восстанию и природным катаклизмам.

Главный исполнительный директор Reddit Стив Хаффман и бывший сотрудник Facebook Ишан Вонг заявили, что сделали себе коррекцию зрения специально для того, чтобы во время Апокалипсиса не искать очки или контактные линзы. У Стива есть несколько мотоциклов, чтобы не стоять в пробках во время конца света и стратегический запас оружия, боеприпасов и продуктов питания.

Еще один сотрудник Facebook Антонио Мартинес приобрел два гектара земли на острове в северной части Тихого океана. По его словам, на случай появления зомби, он сможет улететь туда на личном вертолете.

Для особо боязливых в штате Канзас построили роскошные апартаменты в противоядерном убежище. Там есть большой запас продовольственного питания. Сколько стоит место на случай конца света, не сообщается.