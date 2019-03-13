Все больше богачей из Силиконовой долины продумывает отходные пути для конца света. Если вы думали, что продажа мест в бункерах это миф, на самом деле это не так.
Миллиардеры и миллионеры по всему миру переживают, что отношения между ними и бедняками когда-нибудь достигнут предела и случится страшный переворот. Они готовятся к революции, восстанию и природным катаклизмам.
Главный исполнительный директор Reddit Стив Хаффман и бывший сотрудник Facebook Ишан Вонг заявили, что сделали себе коррекцию зрения специально для того, чтобы во время Апокалипсиса не искать очки или контактные линзы. У Стива есть несколько мотоциклов, чтобы не стоять в пробках во время конца света и стратегический запас оружия, боеприпасов и продуктов питания.
Еще один сотрудник Facebook Антонио Мартинес приобрел два гектара земли на острове в северной части Тихого океана. По его словам, на случай появления зомби, он сможет улететь туда на личном вертолете.
Для особо боязливых в штате Канзас построили роскошные апартаменты в противоядерном убежище. Там есть большой запас продовольственного питания. Сколько стоит место на случай конца света, не сообщается.
Предприниматель Рид Хоффман сообщает, что в Силиконовой долине все уже подготовили себе отступные пути для Апокалипсиса и жизни после него. Одни учатся стрелять из лука, другие покупают недвижимость и переделывают их в бункеры, а еще у каждого из них стоит спасательный вертолет для предпринимателей и их семьи.