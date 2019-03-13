«У нас нет военнопленных, а есть предатели»: кто автор цитаты

Изучив архивные данные сотрудники общества «Наука ХХI» пришли к выводу, что утверждения о массовых репрессиях устроенных Сталиным в отношении красноармейцев, побывавших в плену, не являются действительностью.

Что говорят цифры

Кандидат исторических наук генерал-майор в отставке Александр Кирилин выяснил, что после победы в СССР вернулось более 1 миллион 800 тысяч советских воинов, побывавших в плену. Всю массу этих людей направили в специальные лагеря, где сотрудники НКВД выясняли степень виновности каждого бывшего пленного. Главной задачей было выявление лиц, сотрудничавших с немцами.

Такая практика была характерна не только для СССР, но для всех воюющих стран, которые также пытались определить предателей и диверсантов врага. Из почти 2 миллионов бывших военнопленных тюремные и лагерные сроки, зависящие от степени вины, получило 333,4 тысяч человек.

В работе по изучению репрессированных-помилованных историки опираются на «Справку о ходе проверки бывших окруженцев и военнопленных», которая находится он в Хранилище историко-документальных коллекций. Согласно документу из рядовых и сержантов в армию вернули 79%, а офицеров оправдано более 60%. С рядовыми красноармейцами дела обстояли не так серьезно, а вот к офицерам внимание со стороны работников НКВД и СМЕРШа было повышенное. При этом работа сотрудников спецорганов строго регулировалась служебными документами.

Судьба пленных генералов

Особенно детально НКВД рассматривало обстоятельства пленения советских генералов, и сотрудничали ли они с врагом. Показательна история военачальника 12-й армией генерал-майора Павла Понеделина и командира стрелкового корпуса Николая Кириллова , которые попали в плен в августе 1941 года. Фрицы умело разыграли эту карту и для пропаганды запечатлели командиров в кругу офицеров вермахта, а листовки с этими изображениями оперативно забросили в окопы к советским бойцам.

Приказом No 270 от 16 августа 1941 года оба высших командира объявили предателями, а их самих заочно приговорили к расстрелу. Семьи генералов, в том числе родителей жен, арестовали и репрессировали. Следствие по освобожденным из плена военачальникам длилось пять лет и только после выяснения всех деталей они были расстреляны. Обоих реабилитировали в 1956 году. Вина Понеделина, которого из лагеря освободили американцы и отказавшегося от перехода на их сторону, заключалась в негативных высказываниях о Сталине и лояльном отношения к захватчикам и власовцам.

Справедливости ради следует сказать, что не все генералы обвинялись предателями. Так командующий отдельной армией генерал-майор Михаил Потапов , находящийся в плену с осени 1941 был полностью оправдан советской властью. После войны он отучился в Академии Генерального штаба . Из 41 высшего офицера, побывавшего в плену, 26 генералов восстановили в должности, что равняется 63% от общего числа.

Пленный значит предатель

Большинство пленных по советским донесениям проходили как пропавшие без вести. Таких за всю войну было 5 миллионов красноармейцев, в то время как через немецкие лагеря прошло 4,5 миллионов советских граждан. Среди военнопленных числилось чуть более 100 тысяч бойцов. Родственники пропавшего красноармейца получали справку, со всеми имеющимися сведеньями и припиской, что документ не является причиной для оформления пособия. Таким образом, власть экономила на материальных выплатах и пайках для семьи пленного.

Исследователям так и не удалось отыскать документального подтверждения фразы Сталина: «У нас нет военнопленных, а есть предатели». Однако в послевоенном СССР, к людям, побывавшим в плену или угнанным на принудительные работы, относились негативно. Даже узникам концлагеря или людям, проживающим в оккупированных регионах, могли сказать, что они отсиживались у немцев, пока другие за них сражались на фронте.

Миф о Сталине и предателях следует искать в сложном для фронта и всей страны 1941 году. Гитлеровцы проводили среди пленных красноармейцев серьезную идеологическую работу и при помощи формулы пленный-предатель, офицерам и солдатам внушалась мысль, что в случае победы СССР их обвинят в измене. Это предположение находит подтверждение в документах допросов проведенных сотрудниками НКВДистами и СМЕРШовцами.