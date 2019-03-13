Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собака проехала полстраны и оказалась ненужной хозяйке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В США девушка отказалась забрать домой свою собаку, которую ей привезла волонтер, проехав полстраны. Об этом сообщает издание Detroit Free Press.
В начале марта волонтеры обнаружили помесь питбуля по кличке Блу (Blue) в городе Мидленд, штат Мичиган на севере страны. Собаку доставили в приют, где ей просканировали чип и выяснили, что ее хозяйка живет в городке Лихай-Эйкерс южного штата Флорида. Сотрудники приюта связались с владелицей, та была рада услышать, что Блу нашлась, и заявила, что собака «либо убежала, либо ее украли».
Одна из волонтеров согласилась отвезти животное хозяйке. Она проехала 2,3 тысячи километров за 20 часов на выходных. 22-летняя владелица Блу встретилась с женщиной и заявила, что не хочет забирать питомца. «Она сказала мне только, что у нее нет времени воспитывать собаку, нет вообще времени на собаку», — призналась волонтер и добавила, что у девушки были три собаки, и все они убежали или были украдены. Блу была очень рада видеть хозяйку, но волонтеру пришлось отвезти ее обратно в приют.
Теперь Блу ждет нового хозяина. Волонтер назвала ее «отличной собакой», но отметила, что не может взять животное к себе, так как у нее уже живут четыре пса.
Последние новости
Совет Федерации одобрил закон о фейковых новостях Угрозы соратника Кадырова евроичкерийцу оказались преувеличенными В рекордном госдолге России нашли венесуэльский след
Комментарии
Истории
Читайте также
Видео
Вор пожалел бедную девушку и вернул награбленное
Безумный мир
Тайваньская продавщица стала звездой Сети
Люди
Nasa превратила фотографию космоса в мелодию
Истории
Выпрыгнувшая из озера рыба сбила девушки с тюбинга
Люди Безумный мир
Секреты египетских пирамид, которые уже раскрыли
Истории
Как зарядить телефон в неудобном месте
Вещи
Монахини выходили лесного зверя
Люди
Росгвардию разыграть не удалось
Люди
Поклонская выпустит товары под брендом «Няш-мяш»
Безумный мир
За что Патриса Лумумбу растворили в кислоте
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение