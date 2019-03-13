Как придумывают названия товаров в Икеа

Многие думают, что названия товаров в магазине Икеа придумываются методом случайного подбора букв. Это не так.

Конечно, для человека, который говорит по-русский, все названия кресел, стульев и столов выглядят очень смешно. На самом деле, наименования мебели — это невымышленные шведские слова. Причем по названию товара можно догадаться шкаф это или, например, стол.

Лиаторп — это не только деревня на юге Швеции, а еще и журнальный столик.

Ikea

Кровати, гардеробы и мебель для прихожей носят названия населенных пунктов в Норвегии. Кровать Хемнэс названа в честь города на севере Норвегии, а гардероб Стольмен — это остров в западной Норвегии.

Ковры в Икеа названы в честь городов и деревень в Дании. Стеллажи для книг носят названия профессий. Слово "Экспедит" в переводе со шведского — это продавец. Так же называется стеллаж в магазине. Самое понятное название у стеллажа Режиссер.

В Сети существует словарь, в котором написаны все переводы названий товаров Икеа.