Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как придумывают названия товаров в Икеа 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Многие думают, что названия товаров в магазине Икеа придумываются методом случайного подбора букв. Это не так.
Конечно, для человека, который говорит по-русский, все названия кресел, стульев и столов выглядят очень смешно. На самом деле, наименования мебели — это невымышленные шведские слова. Причем по названию товара можно догадаться шкаф это или, например, стол.
Лиаторп — это не только деревня на юге Швеции, а еще и журнальный столик.
Ikea
Google maps
Кровати, гардеробы и мебель для прихожей носят названия населенных пунктов в Норвегии. Кровать Хемнэс названа в честь города на севере Норвегии, а гардероб Стольмен — это остров в западной Норвегии.
Ковры в Икеа названы в честь городов и деревень в Дании. Стеллажи для книг носят названия профессий. Слово "Экспедит" в переводе со шведского — это продавец. Так же называется стеллаж в магазине. Самое понятное название у стеллажа Режиссер.
В Сети существует словарь, в котором написаны все переводы названий товаров Икеа.
Комментарии
Истории , Ikea , Google
Читайте также
Видео
Вор пожалел бедную девушку и вернул награбленное
Безумный мир
Тайваньская продавщица стала звездой Сети
Люди
Nasa превратила фотографию космоса в мелодию
Истории
Выпрыгнувшая из озера рыба сбила девушки с тюбинга
Безумный мир Люди
Секреты египетских пирамид, которые уже раскрыли
Истории
Как зарядить телефон в неудобном месте
Вещи
Монахини выходили лесного зверя
Люди
Росгвардию разыграть не удалось
Люди
Поклонская выпустит товары под брендом «Няш-мяш»
Безумный мир
За что Патриса Лумумбу растворили в кислоте
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение