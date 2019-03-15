За что сидела жена писателя Аркадия Гайдара

С Лией Соломянской, которая родила писателю сына Тимура, Аркадий Гайдар прожил совсем недолго. К тому моменту, когда Соломянскую арестовали и отправили в лагерь, они уже расстались. Тем не менее Гайдар принялся хлопотать за бывшую супругу. Возможно, только благодаря его ходатайствам Лию Лазаревну освободили всего через 2 года.

Неудачный брак

Когда Аркадий Гайдар впервые увидел Лию (Рахиль) Соломянскую, у него за плечами уже был по крайней мере один неудавшийся брак. 17-летняя Лия, напротив, была юна и неопытна в этом плане. А вот в чем девушка действительно поднаторела к моменту знакомства с писателем, так это в партийной работе. Именно слушательница партийной школы Соломянская являлась зачинателем пионерского движения в городе Перми, где она тогда проживала. Туда же для изучения документов о Первой Мировой войне, хранившихся в местном архиве, приехал и Гайдар. Лия вызвалась помочь молодому писателю.

Период романтических ухаживаний оказался непродолжительным: вскоре влюбленные зарегистрировали свои отношения, а спустя несколько месяцев Лия Соломянская родила сына Тимура. Несмотря на прибавление в семье, оба супруга продолжали активно трудиться. Гайдар писал, а Соломянская заочно училась в Ленинградском вузе коммунистического воспитания, работала редактором и журналистом. Однако, в отличие от карьеры, совместная жизнь не ладилась. Через 5 лет Лия Соломянская ушла от Аркадия Гайдара к своему коллеге Израилю Разину.

Арест, заключение и освобождение

Разина арестовали первым. В июле 1937 года его обвинили в контрреволюционной деятельности. В феврале следующего года Израиля Разина расстреляли. Его реабилитируют спустя 20 лет. А пока вслед за мужем под стражу взяли и Лию Соломянскую. Тогда она уже работала заведующей сценарным отделом «Союздетфильма». Но должность Лии Лазаревны к ее задержанию не имела никакого отношения. Бывшая супруга Гайдара была осуждена как член семьи изменника родины. Отбывать срок Соломянскую отправили в так называемый АЛЖИР, Акмолинский лагерь жен изменников Родины, располагавшийся в Казахстане.

Как писал сам Аркадий Гайдар в своей книге «Обрез», в это время, несмотря на расставание с Лией Соломянской, писатель усиленно хлопотал за осужденную. Он даже дважды звонил тогдашнему наркому внутренних дел Ежову с просьбой выпустить Соломянскую. Во многом благодаря ходатайствам Гайдара в конце декабря 1939 года особым совещанием при НКВД производство в отношении Соломянской было прекращено. В январе 1940 года она вышла на свободу.

Дальнейшая судьба

А потом грянула война. От самого ее начала до самого конца Лия Соломянская работала военным журналистом в известной газете «Знамя». После победы Соломянская продолжила свою журналистскую деятельность — сотрудничала с такими изданиями, как «Юность», «Физкультура и спорт», «Техника молодежи». Кроме того, Лия Лазаревна написала несколько книг для детей, а также сценарии для экранизаций произведений Аркадия Гайдара и Редьярда Киплинга.

Обрела Соломянская и счастье в личной жизни. Она вышла замуж за тренера по фигурному катанию, журналиста и педагога Самсона Глязера. Вместе они написали несколько пособий по спортивным играм. Вместе они и встретили старость. Соломянская пережила Глязера всего на 2 года. Она умерла в 1986 году в Москве.