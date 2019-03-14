На какие документы ставили самый секретный гриф в СССР

Секреты и тайны есть у всех. У людей и организаций. Но самыми масштабными и серьезными являются секреты стран или государственные тайны.

В фильмах про шпионов и разведчиков можно часто увидеть, как главный герой, возвращаясь с задания на вражеской территории, доставляет своему начальству папку с большим красным штампом «Совершенно секретно» поперек обложки. Такие кадры не могут не вызывать улыбки у людей, которые действительно имеют допуск к государственной тайне — уж больно показушно и гротескно это изображено, но на вопрос, почему это не похоже на реальные документы, они замолкают — секрет, причем, государственный.

С древних времен

На Руси испокон веков цари, при переписках, дипломатических или внутри страны, пытались по-разному сохранить в секрете содержимое своих посланий. Одним из старейших способов был сургуч, которым опечатывали конверт и монарх прикладывал свою именную печать, которую носил на пальце в виде кольца. Отсюда, кстати, и пошло название «печатка» для таких колец.

Помимо печатей на сургуче, послания могли оберегать от чужих глаз с помощью условного шифра, ключ к которому знали только монархи его доверенное лицо. Ещё одним распространенным способом стало использование специальных чернил, которые проявлялись если депешу нагреть или обработать особым составом.

Секреты Страны Советов

Время шло, старые способы засекретить информацию устарели. Государства разрастались, появлялось больше секретной информации, которую уже не напишешь в письме и для нормального функционирования требовалось секретную информацию разделить и систематизировать.

Времена Советского Союза стоит считать пожалуй самыми бюрократизированными в плане секретности информации. В ту эпоху существовало целых пять степеней секретности информации.

Каждая из них обладала своим соответствующим грифом. Самой слабой степенью секретности был гриф «Для служебного пользования» (ДСП). Потом шли грифы «Секретно» «Совершенно секретно», «Особой важности» и «Особая папка». Последняя была самой верхней в иерархии, таким грифом обозначали информацию от политбюро, совета министров и непосредственно президента СССР.

Достоверно известно, что сейчас в архивах КГБ хранятся 33 комплекта документов с такой степенью секретности. Точно известно, что именные особые папки существовали у Сталина, Берии, Ворошилова, Молотова, Маленкова и Хрущева. Они тоже до сих пор хранятся в архивах.

Секреты РФ

В современной России пошли путем упрощения и сейчас существует только три вида секретности «Секретно», «Совершенно секретно» и «Особой важности». Грифы на государственную тайну распределяются в зависимости от степени и масштаба важности.

Чтобы было понятно, объясним на примере военной тайны. Под грифом «Секретно» будут храниться схемы обороны отдельно взятых воинских частей. Местоположение, распределение сил на стрелковых рубежах, сектора обстрела и т.п.

«Совершенно секретно»— это уже тайна более масштабная. Это может быть план дислокаций военных частей целого округа, со всеми вытекающими. Схемы связи, взаимодействия между родами войск. Чтобы было понятней, военный округ — военно-административная единица территории. Её можно сравнить с федеральными округами, но нельзя уравнять — границы у них другие. Например, Западный военный округ включает в себя части территорий Центрального федерального и Северо-Западного федерального округов.

А под грифом «Особо секретно» находились ещё более секретные документы. Это уже переписка командования военными округами с Генеральным штабом , а может быть даже настоящих боевых действий.

В гражданской сфере разделение секретности идет по тому же принципу, только вопросы решаются мирного характера. «Секретными» могут быть какие-то научные сведения из отдела какого-нибудь НИИ, где разрабатывается отдельная деталь или узел. «Совершенно секретные» будет касаться целых агрегатов, а «Особой важности» затронет весь проект исследований целиком.

Нельзя исключать, что существуют и ещё более высокие степени секретности, однако, по всей вероятности, даже их наличие и классификация является государственной тайной. Рассуждения на этот счет уже будут из области домыслов и предположений.