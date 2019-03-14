Почему на самом деле в 1955 году утонул линкор «Новороссийск»

28 октября 1955 года для празднования юбилея обороны Севастополя в бухту города вошел советский военный линкор «Новороссийск». 29 октября в 1 час 31 минуту под носом корабля произошел взрыв, который через 30 секунд повторился. Трагедия унесла жизни 609 моряков и офицеров экипажа «Новороссийска» и матросов с других кораблей, посланных для борьбы с затоплением и пожарами. Точная причина гибели судна не ясна. Существует несколько версий от подрыва на немецкой мине до теракта западных спецслужб.

Гордость итальянского флота и советский корабль

До того как войти в советский флот и стать «Новороссийском», корабль был гордостью итальянских ВМС и назывался «Юлий Цезарь». После окончания войны Италии, как союзнице Германии, полагалась выплатить странам победителям репарации. В уплату части долга вместо новейших линкоров, на которые претендовал СССР, Москва получила «Юлия Цезаря». В феврале 1949 году корабль прибыл в Севастополь, где был переименован в «Новороссийск». До своей гибели судно постоянно модернизировалось и было превращено в одну из наиболее сильных боевых единиц Черноморского флота СССР.

Момент гибели

Первый взрыв, мощность которого измеряется в 1200 кг тротила, образовал в корпусе судна пробоину в 150 м2 и сразу убил до 170 членов экипажа, которые спали в носовом кубрике. Матросы более 2 часов спасали свой корабль. Когда носовая часть корабля села на дно, буксировать его стало бессмысленно и командование решило спасать экипаж.

Из-за стремительного затопления многие матросы оказались заблокированы в отсеках. После опрокидывания судна удалось спасти только 9 человек, которых вытянули через прорезанные в корме отверстия. Водолазы слышали, как запертые внутри корабля матросы пели «Варяга» и подавали сигналы, стуча по металлу, однако к 1 ноября звуки прекратились. Весной 1957 года «Новороссийск» подняли со дна, но расследование обстоятельств его гибели начались сразу после трагедии.

Немецкая мина

Изначально следствие разрабатывало вариант самовзрыва артиллерийского боезапаса, но после работы комиссии эту версию отбросили. Командир отряда водолазов Кравцов в отчете писал, что «Концы обшивки пробоины загнуты вовнутрь. По характеру пробоины, заусенцам от обшивки, взрыв был с внешней стороны корабля». Слова офицера подтвердила и техническая экспертиза.

Комиссия пришла к выводу, что «Новороссийск» утонул по причине контакта с немецкими минами времен Второй мировой войны. Версию подтверждает и независимое расследование профессора Николая Муру. После гибели линкора на дне севастопольской бухты обнаружили 17 похожих мин, которые находились в радиусе всего 100 м от места трагедии.

Спланированная атака

Комиссия не отбрасывала вероятность диверсии. Ее косвенно подтверждает экспериментальный взрыв, проводимый следствием, который показал, что реальные разрывы были в два раза мощней мин. Также следственная группа не учитывала свидетельства непосредственных участников трагедии. Офицер Саламатин, руководивший аварийной партией крейсера «Керчь», вспоминал: «Я обратил внимание, что там, где был взрыв, как будто боровком проделали отверстие. Видимо, был взрыв направленного действия. Очень сильный. Борта около носа совершенно целые».

Часть исследователей говорит о наличие возле якорной стоянки судна двух воронок от взрыва. Однако эти данные не имеют документального подтверждения. Также сторонников версии диверсии смущает наличие двух взрывов с интервалом в 30 секунд. Для случайной детонации или срабатывания неконтактного взрывателя немецкой мины он слишком велик. Скорей всего, временной интервал разрывов был заранее спланирован

Кто мог спланировать атаку

Одной из популярных версий является та, по которой «Новороссийск» затопили легендарные итальянские подводные диверсанты. Командовал отрядом князь Валерио Боргезе по прозвищу «Черный принц», который был женат на русской дворянке и считался убежденным фашистом, не отказавшимся от своей позиции даже после поражения Италии в войне. Боргезе не смог смириться с тем, что гордость итальянского флота линкор «Юлий Цезарь» служит врагу. Поэтому он и его соратники, среди которых были первоклассные аквалангисты, а также пилоты малых подлодок и управляемых торпед провели операцию по уничтожению корабля.

По другой версии, атаку осуществляли британские спецслужбы. Сомнение вызывает наличие у частных лиц или иностранных диверсантов достаточного количества ресурсов и времени, необходимого для такой сложной и масштабной задачи. Также до конца не понятны мотивы атакующих, ведь в случае провала диверсии она могла привести к Третьей мировой войне.

Взорвали свои

Кандидат технических наук Олег Сергеев выдвинул версию, что потопили корабль по приказу КГБ. Согласно его расследованию, корабль подорван двумя зарядами, заложенными на дне бухты прямо под артпогребами. Первый взрыв не принес серьезных разрушений кораблю, но в его результате образовался газовый пузырь, который сконцентрировал энергию взрыва второго заряда, придав ему кумулятивный эффект. Мотивами действий спецслужб стала борьба с командующими ВМФ, которые «выбивали» огромные деньги на финансирование флота.