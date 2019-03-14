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Где используется аффинаж 

Рамблер 3 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Ни для кого не секрет, что для красивых украшений нужны подготовленные драгоценные металлы. Чтобы слиток золота принял свой привычный облик, сначала нужно провести аффинаж драгоценного метала.
Аффинаж — это металлургический процесс очистки металлов от примесей. После процесса аффинажа, металлы становятся пригодными для изготовления различных изделий.
Во время аффинажа золота происходит его химическая очистка и обработка с помощью азотной и соляной кислоты.
Некоторые люди занимаются любительским аффинажем дома, собирая все детали и микросхемы, в которых содержится золото. Для рафинирования золота в домашних условиях, любители аффинажа собирают микросхемы, диоды, транзисторы, конденсаторы и резисторы.
Когда металлы отделяют в производственных масштабах, это делается электрохимическим способом.
Существует метод Миллера, который невозможно применять дома и очень сложно на предприятиях, так как образуются летучие высокотоксичные высшие хлориды металлов. Более того, газообразный хлор, используемый в процессе, крайне ядовит.
Поэтому быть работником такого производства крайне опасно. Вдобавок ко всему прочему, данный метод наносит непоправимый ущерб окружающей среде.
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