Где используется аффинаж

Ни для кого не секрет, что для красивых украшений нужны подготовленные драгоценные металлы. Чтобы слиток золота принял свой привычный облик, сначала нужно провести аффинаж драгоценного метала.

Аффинаж — это металлургический процесс очистки металлов от примесей. После процесса аффинажа, металлы становятся пригодными для изготовления различных изделий.

Во время аффинажа золота происходит его химическая очистка и обработка с помощью азотной и соляной кислоты.

Некоторые люди занимаются любительским аффинажем дома, собирая все детали и микросхемы, в которых содержится золото. Для рафинирования золота в домашних условиях, любители аффинажа собирают микросхемы, диоды, транзисторы, конденсаторы и резисторы.

Когда металлы отделяют в производственных масштабах, это делается электрохимическим способом.

Существует метод Миллера, который невозможно применять дома и очень сложно на предприятиях, так как образуются летучие высокотоксичные высшие хлориды металлов. Более того, газообразный хлор, используемый в процессе, крайне ядовит.

Поэтому быть работником такого производства крайне опасно. Вдобавок ко всему прочему, данный метод наносит непоправимый ущерб окружающей среде.