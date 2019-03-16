Почему мы используем кэррилизм

Наверняка у каждого есть такой знакомый, который постоянно переспрашивает, даже если и кажется, что он внимательно слушает. Ученые уже дали такому явлению название — кэррилизм.

Кэррилизм — это когда человек точно хорошо услышал вопрос, но все равно переспрашивает, чтобы лучше обдумать ответ. Это может быть не только разовой историей, но также может превратиться в паталогию.

Эксперты советуют обратиться к специалистам, если случаи кэррилизма участились. В большинстве случаев это никак не связано с проблемами со слухом. В основном человек переспрашивает каждый вопрос на бессознательном уровне.

Часто бывают и другие случаи, когда человек действительно не слушает своего собеседника. А уже это может быть признаком невнимательности, рассеянности, депрессии и нервного расстройства.

Как правило, с кэррилизмом человек может справиться сам, если научится себя контролировать, быть более внимательным и не отвлекаться на посторонние вещи во время разговора.