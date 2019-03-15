Почему у Генри Форда были проблемы с машиной

Основатель одной из самых известных мировых корпораций, Генри Форд , родился и вырос в простой и бедной семье. Однако ему удалось построить самое большое индустриальное производство начала прошлого века, разбогатеть и прославиться.

В детстве Генри увидел в Детройте экипаж с мотором и с тех пор мечтал сконструировать движущийся механизм самостоятельно. Все мы знаем, что ему с успехом удалось воплотить свою детскую мечту в жизнь.

В 1983 году Форд собрал свой первый автомобиль — «квадрицикл». Но сесть за руль и сразу же испытать его в действии на дорогах города Генри не смог. Причина оказалась весьма забавной.

Дело в том, что работа над созданием автомобиля велась в небольшом гараже. И посвятив все свое время и мысли будущему творению, Форд просто не учел одну деталь, которая касалась помещения, в котором его собирали. Дверной проем гаража оказался много меньше, чем габариты готового «квадрицикла» и выехать на улицу оказалось невозможно.

Пришлось Генри испытывать сначала свой автомобиль внутри гаража, а на дорогу он попал лишь после того, как вызванные рабочие сломали стену помещения.

К слову, когда Форду все же удалось выехать на дороги, вокруг собралось множество зевак, желающих посмотреть на удивительное чудо.

Генри Форд, ко всему прочему, стал первым официально утвержденным шофером Америки.