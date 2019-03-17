Нелепые виды оружия Второй мировой войны

Вторая мировая война истощала ресурсы многих государств, поэтому главы стран разрабатывали разные тактики, чтобы получить преимущество перед врагом. Некоторые из них были безумными.

Летающие танки

Танки были одним из самых эффективных видов оружия, но доставлять их на фронт приходилось по земле из-за большого веса. Поэтому британские, советские и японские конструкторы пытались разработать наиболее эффективный способ доставки. Попытки создать летающий танк прервались после двух лет. Тогда конструкторы поняли, что это бесполезно. Практически сразу после взлета мотор перегревался и приходилось делать аварийную посадку.

Прожекторные танки CDL

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Британцы разрабатывали эти танки в условиях строжайшей секретности. Предполагалось, что яркий свет будет вызывать тошноту и дизориентировать противника. На танке был муляж дула, который должен был отвлекать внимание. Использование предполагалось ночью. Британские конструкторы пришли в ужас, когда узнали, что их разработка используется не по назначению. Дело в том, что танки изготавливали с такой секретностью, что даже офицеры не знали, как их использовать.

Танки "Дональд Дак"

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Он был разработан специально для того, чтобы такие виды оружия могли перемещаться по воде. По сути, так называли любой танк, куда крепилась плавучая система. Она состояла из непромокаемого брезента, который раскрывался, когда танк входил в воду. Движение осуществлялось с помощью гребных винтов. Когда танк выплывал на сушу, конструкция складывалась и не мешала вести бой. Вся эта система вызывала смех из-за того, что мореходные навыки машины были очень низкими, но ее все же использовали в период войны.