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Самый простой способ посчитать процент от числа 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Математик Бен Стивенс из Америки рассказал о простом способе, как быстро посчитать проценты. В школе этому математическому приему не учат, поэтому уже тысячи пользователей выразили ему свою благодарность.
Даже если вы хорошо считаете в уме, иногда бывает сложно посчитать проценты от числа. Кто-то пользуется дробью и составляет пропорции, кто-то делает это с помощью калькулятора. Но есть один очень действенный и простой способ.
Бен Стивенс опубликовал в своем Twitter формулу x% от y=y% от х. Если, например, вы захотите посчитать 2% от 50, то формула будет выглядеть вот так: 2% от 50=50% от 2. Вторую часть уравнения будет гораздо легче посчитать — будет 1.
Многие пользователи не догадывались об этой хитрости, поэтому начали писать Бену свои восхищенные ответы. Они задались вопросом, почему их не учили этому в школе. Иногда этот пример правда не срабатывает, бывают очень неудобные цифры, но в большинстве случаев он поможет посчитать в уме.
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Истории , Бен Стивенс
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