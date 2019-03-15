Самый простой способ посчитать процент от числа

Математик Бен Стивенс из Америки рассказал о простом способе, как быстро посчитать проценты. В школе этому математическому приему не учат, поэтому уже тысячи пользователей выразили ему свою благодарность.

Даже если вы хорошо считаете в уме, иногда бывает сложно посчитать проценты от числа. Кто-то пользуется дробью и составляет пропорции, кто-то делает это с помощью калькулятора. Но есть один очень действенный и простой способ.

Бен Стивенс опубликовал в своем Twitter формулу x% от y=y% от х. Если, например, вы захотите посчитать 2% от 50, то формула будет выглядеть вот так: 2% от 50=50% от 2. Вторую часть уравнения будет гораздо легче посчитать — будет 1.

Многие пользователи не догадывались об этой хитрости, поэтому начали писать Бену свои восхищенные ответы. Они задались вопросом, почему их не учили этому в школе. Иногда этот пример правда не срабатывает, бывают очень неудобные цифры, но в большинстве случаев он поможет посчитать в уме.