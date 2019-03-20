Какое нелегальное оружие любили советские бандиты

У советских бандитов было три «деятельных» способа добычи «волын» — их можно было купить, отобрать у тех, кто имел стволы на законных основаниях или… сделать оружие самим. Очень часто в арсенале преступников Советского Союза использовалось «эхо войны» — стрелковое вооружение, оставшееся со времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

Какие регионы Советского Союза были вооружены «до зубов»

Политику изъятия у населения незарегистрированных, а потому незаконных арсеналов оружия и боеприпасов советская власть начала незамедлительно после своего укрепления. Еще в гражданскую войну наметились территориальные «очаги напряженности» в этом плане. Одним из главных оплотов «самодеятельной военщины» был Северный Кавказ, там «демилитаризация» «детей гор» проходила в буквальном смысле с боями. Оружие (винтовки, ручные и станковые пулеметы, револьверы и маузеры) изымалось сотнями, а боеприпасы к нему — тысячами единиц. Горные селения оцепляли подразделения НКВД, кавказцев, прятавших оружие, показательно расстреливали.

Доходило до того, что в 1925 году в одной из таких операций в Чечне была использована артиллерия (!): части Красной Армии штурмовали аул Дай. Были жертвы, в том числе, среди мирного населения. В результате у побежденных горцев изъяли боле 25 тысяч винтовок, свыше 4 тысяч револьверов, два пулемета, телеграфный аппарат (!). десятки тысяч патронов… Подобные операции по разоружению местного населения в Чечено-Ингушетии и Дагестане проводились вплоть до начала Второй Мировой войны.

Но полностью зачистить этот регион от незаконно хранившегося оружия у властей так и не получилось. Аналогичная ситуация сложилась на Урале в 30-х годах — там, вскрывая повстанческие очаги, чекисты параллельно занимались изъятием оружия — помимо пулеметов, винтовок, револьверов и патронов к ним у сибиряков имелась еще и взрывчатка — аммонал, минный порох… Операция «Арсенал», инициированная и проводимая КГБ СССР вплоть до 80-х годов ХХ века, неизменно давала ощутимые результаты по изъятию боевого оружия и боеприпасов на Северном Кавказе, в западных областях Украины и Белоруссии, в Прибалтике…

Источники поставки стволов для советских бандитов

До середины 80-х годов черный рынок боевого огнестрельного оружия в основной своей массе состоял из стволов, поставляемых из северокавказских республик и Прибалтики. Это были пистолеты, автоматы, обрезы винтовок Мосина и «Маузера»… Взрывчатка добывалась опять-таки, посредством выпаривания-выпиливания необходимых веществ из снарядов и бомб Великой Отечественной, в великом множестве оставшихся на полях сражений, и на так и не оприходованных военных складах. Впрочем, лихие 90-е еще только маячили на горизонте, поэтому взрывчатку использовали лишь рыбаки-браконьеры. Оружие также воровали из воинских частей, где его учет оставлял желать лучшего, преступниками активно использовались обрезы охотничьих ружей.

К примеру, известная семейная банда «Семь Симеонов» (братья Овечкины), пытавшаяся в 1988 году угнать самолет заграницу, без проблем заранее приобрела 2 гладкоствольных охотничьих ружья, комплектующие для взрывчатки, и впоследствии сделала из всего этого обрезы и самодельные бомбы. Кроме того, бандиты нападали на милиционеров и инкассаторов с целью завладения табельным оружием, эти случаи нашли отражение во многих советских детективах, в том числе, телевизионных.

Что и сколько стоило

Немецкая винтовка «Маузер» ценилась дороже отечественной «трехлинейки» на целых 20 рублей (солидная сумма, по советским меркам, между прочим, — полноценный, без излишеств, недельный обед в ресторане) — за германский винтарь просили 50 рублей. Стоимость их обрезов сразу же падала на две трети. Столько же, сколько и фрицевский «Маузер», стоил отечественный пистолет «ТТ» — любимое оружие киллеров 90-х: у пистолета была хорошая точность боя, он и сейчас за простоту и надежность ценится у преступников. Хорошо продавались и револьверы, но стоили они дешевле.

А можно было и сконструировать

Советский преступник был не только жесток и коварен, но еще и пытлив, изобретателен. Когда не было источников для добычи оружия, его делали сами. Причем зачастую на довольно высоком уровне. Пример — история банды «фантомасов», действовавших в СССР в 60 — 70— годах ХХ века. Деятельность ростовской ОПГ братьев Толстопятовых вошла в анналы отечественной криминалистики. «Фантомасами» их прозвали за использование при разбойных нападениях черных чулков. Толстопятовы, заводские рабочие, сумели изготовить самодельные револьверы, автоматы, боеприпасы к ним, и даже гранаты и бронежилеты.

Правда, довести свое оружие до ума они так и не смогли — обработка деталей у этих самоделок была недостаточно точной — когда банду Толстопятовых брали, их револьверы и автоматы дали осечки. В сущности, разбойников взял один сержант милиции со своим табельным «макаровым» — одного из членов банды убили, второй был ранен, остальных «повязали» бескровно.