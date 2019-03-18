Кого выдал немцам на первом допросе генерал-предатель Власов

Одной из самых темных страниц истории Великой Отечественной войны является предательство бойцов и командиров Красной Армии, перешедших на службу к немцам. Среди них был также генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов. До наших дней сохранился интересный документ, обнаруженный журналистом Борисом Соколовым, в котором изложены протокольные данные первого допроса в немецком плену А. А. Власов.

Образцовый предатель

Самое интересное, что достоянием общественности сведения, переданные А. А. Власовым немецкому командованию, стали вовсе не благодаря трофейным немецким архивам. Они были получены из конверта, приклеенного к немецкому альбому, посвященному «Волховской битве» и изданному в Третьем рейхе в декабре 1942 года. Однажды совершенно случайно данный документ попал в руки немецкого коллекционера, который передал его Борису Соколову, чтобы тот в свою очередь опубликовал его в России.

В начале допроса генерал-лейтенант Власов достаточно подробно пересказывает свою биографию, а также останавливается на основных этапах своей военной карьеры. По его словам, выходило, что он родился в семье крестьянина, которого по советским меркам можно было бы назвать крепким середняком, так как он владел 10 гектарами земли. Следовательно после революции у семьи А. А. Власова были все основания бояться раскулачивания. В 1919 году Андрей Андреевич поступил в Нижегородский университет, но спустя год бросил его, перейдя на службу в Красную Армию.

Примечателен тот факт, что Власов не заканчивал военного училища, а свою службу начал рядовым красноармейцем. Правда, способного молодого человека быстро выделили среди остальных бойцов и определили в школу младших командиров, после окончания которой он был направлен командовать взводом в сражениях против армии барона Врангеля. Пройдя всю Гражданскую войну, в 1925 году Власов успешно закончил курсы средних командиров, а в 1928 году — училище старших командиров. В том же году ему доверили командование батальоном, в 1930-м — полком, в 1939-м — дивизией, а в 1940-м — бригадой. Последним его назначением стала должность начальника 2-й ударной армии Волховского фронта (15 апреля 1942 г.).

Доклад врагу

После описания своей биографии А. А. Власов, предав присягу, изложил офицерам вермахта все интересующие их сведения о Волховском фронте и 2-й ударной армии. Предатель подробно рассказал о составе и дислокации 52-й, 59-й, 2-й и 4-й армий. Власов дал даже психологический портрет командующего Волховским фронтом генерала-армии Кирилла Мерецкова, отметив его эгоистичность и склонность к пьянству. Впрочем, такую инициативу можно списать на антагонизм, долгое время существовавший между генералами. Далее Власов доложил, что силы 2-й ударной армии сильно измотаны, а снабжение и пополнение резервами идет из рук вон плохо (середина марта 1942 г.). На допросе немцы также узнали о том, какой информацией о количестве немецких войск располагает руководство Волховского фронта: предполагалось, что военные действия ведутся против полностью укомплектованных 6-8 дивизий вермахта. По словам Власова, перед 2-й ударной армией была поставлена задача взять Любань, а затем, соединившись с 54-й армией, нанести совместный удар по немецкой группировке в районе Чудово-Любань.

В мае 1942 года Власова вызвали в Малую Вишеру в штаб фронта, где поручили ему эвакуацию Волховского котла. Во время выполнения этого задания Власов с остатками боевых частей, понесших большие потери 12 июля 1942 года, попал в плен.

В завершении допроса Власов раскрыл немцам планы командования относительно вышедших из окружения частей 2-й ударной армии, а также 54-й и 4-й армий, которым было предписано удерживать северную часть Волховского плацдарма. Кроме того, генерал-лейтенант заявил, что, по его мнению, попытки деблокирования Ленинграда будут продолжаться, хотя имеющимися силами сделать это невозможно. Примечательно, что Власова решил ко всему прочему покритиковать институт комиссаров, сказав, что он мешает успешным боевым действиям Красной Армии. Например, его не было во время финской войны и командиры более результативно управляли солдатами.

Справка по стране

Кроме предоставления военной информации немцы потребовали от Власова описание общего состояния СССР на весну-лето 1942 года. В ответ предатель насколько мог подробно проконсультировал врага. В частности, сообщил, что основную часть призывников составляет возрастная группа людей 1898-1923 гг. рождения.

Новые полки и армии формируются из новобранцев на Волге и на юге страны. Военная промышленность сконцентрирована на юго-восточном Урале, куда эвакуированы предприятия из охваченной боями европейской части СССР. Причем, с точки зрения Власова, промышленность Урала способна длительный срок обеспечивать Красную Армию оружием и боеприпасами в надлежащем количестве.

Интересовались немцы и поставками от союзников из США и Англии, а также возможностью открытия второго фронта. На это генерал-лейтенант ответил, что иностранного оружия он в войсках не видел, а второй фронт, по его мнению, может быть открыт во Франции в самое ближайшее время. По поводу дальнейших планов советского командования Власов сообщил, что по приказу Сталина №130 от 1 мая немцы должны быть в течение лета 1942 года полностью выбиты с территории СССР. Для этого намечается наступление под Харьковом и Москвой. В завершении допроса Власов перечислил, какие высшие руководители Красной Армии и какие посты занимали на момент его пленения.