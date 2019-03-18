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Кинолог показала, как собака находит наркотики 

Рамблер 3 часа назад
Немецкая овчарка Шкода из кинологического подразделения Москвы является грозой всех наркокурьеров. Эта собака за время своей службы нашла не один килограмм запрещенных психоактивных веществ. Существует мнение, что животных, которых натаскивают на поиски наркотиков, специально «подсаживают на иглу». Но подобные досужие умозаключения не имеют под собой никаких оснований. На самом деле в данной собачьей «профессии» изначально задействуют собак, обладающим хорошим нюхом и доброжелательно настроенных по отношению к человеку. Дрессируют будущих четвероногих сотрудников таможни и правоохранительных органов с помощью лакомства или в игровой форме. Кинолог Светлана Матвиец, обучающая Шкоду, рассказала о том, как происходил процесс дрессировки. Изначально ее подопечная искала свою игрушку, потом к ней добавили имитаторы запаха химических веществ. Теперь же, находя тот или иной имитатор, Шкода в качестве вознаграждения получает свой любимый мячик. Получается, что поиски наркотиков собака не считает своей работой — для нее это всего лишь веселая забава, в которой ее навыки используются для обнаружения опасных химических агентов.
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Истории , Вещи , Видео , Другое , МВД
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