Шестое чувство: как люди могут ощущать магнитное поле

Многие животные способны ощущать магнитные поля. Домашние голуби, черепахи и даже бородавочники умеют определять, где расположен север.

Человеку для поиска направления необходим магнит. Но, как показали последние исследования, у некоторых из нас есть врожденное «шестое чувство», позволяющее (в теории) обходиться без приборов.

Ученые из университетов Калифорнии и Токио подвергли несколько десятков добровольцев воздействию магнитных полей, поместив их в испытательную камеру. Активность их мозга фиксировалась при помощи ЭЭГ, сообщает eNeuro.

Искусственно созданные поля периодически сдвигались. Это не должно было вызывать у людей никаких ощущений.

Но в определенных случаях аппаратура зафиксировала изменения в реакции мозга. У некоторых участников снизилась интенсивность альфа-волн — такое происходит, когда органы чувств получают определенную информацию, и мозг начинает ее обрабатывать.

Данные исследования стали первым явным доказательством того факта, что организм человека на физическом уровне реагирует на магнитные поля. Правда, реакция оказалась бессознательной, и сами добровольцы при этом ничего не ощущали.

Ученые предположили, что наши далекие предки, занимавшиеся охотой и собирательством, имели развитый «внутренний компас» — как и многие животные, насекомые и птицы. } На это косвенно указывают и лингвистические особенности. Древние племена обозначали направления как «север», «восток», «юг» (а не «прямо», «слева» и «справа»). Можно сделать вывод, что эти понятия не были для них абстрактными и отвлеченными, и люди хорошо понимали их смысл.

В ходе эволюции данная способность постепенно атрофировалась, но некоторые наши современники, вероятно, смогли частично ее сохранить.

Ученые отметили, что механизм реакции на магнитные поля пока недостаточно изучен. Неизвестно, можно ли развить ее искусственным образом и может ли она применяться на практике.

Они лишь предположили, что такая реакция становится более выраженной в экстремальной ситуации и при отсутствии других ориентиров — например, в лесу или на воде.