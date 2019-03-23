Как работают народные приметы

Все мы с детства боялись ссоры после рассыпанной соли или не ели с ножа, потому что будем злыми. А некоторые и до сих пор плюют через левое плечо и стучат по дереву. А о том, как появились и почему работают все эти приметы, мы знаем мало.

"Не ешь с ножа — злым будешь"

Происхождение этой приметы до сих пор никто не может объяснить. Есть предположение, что она связана с "агрессивностью" предмета, которым можно пораниться. Еще одна версия связана с тем, что когда-то воины ели ножом. У них не было более удобных приборов, а это оружие всегда было с собой.

Нельзя смотреться в разбитое зеркало

Зеркала с давних времен считались загадочным и мистическим предметом. Люди верили, что оно отражает душу человека, поэтому, если смотреться в разбитое, можно умереть. А еще его нельзя брать голыми руками из-за негативной энергии. На самом деле, происхождение этой приметы довольно примитивно: его нельзя брать голыми руками и смотреться в него, чтобы не порезаться.

Нужно плевать через левое плечо

Эта примета имеет религиозные корни. Предполагалось, что на левом плече у человека есть свой личный черт, который портит жизнь. Как в диснеевских мультфильмах: на левом дьявол, а на правом ангел. Для того, чтобы он не помешал вам совершить задуманное, или наоборот, не воплотил в жизнь ваши страхи, надо плевать через левое плечо. Трижды нужно плевать именно потому, что у христиан число "три" было священным.

Нельзя стучать кулаком по столу

Эта примета пришла из христианства. По верованиям, накрытый стол соотносится с кормящей рукой бога, поэтому бить по столу запрещали даже маленьким детям. Иногда их даже оставляли без еды, если они в нетерпении били ложкой в ожидании пищи.