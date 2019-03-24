14 фотографий, на которых отчетливо видна разница поколений

Принято считать, что поколение — это 20-25 лет разницы. Но иногда даже пара-тройка лет способны сделать людей будто бы представителями двух разных миров.

Технический прогресс дает о себе знать, и то, что казалось привычным даже 10-12 лет назад, сейчас является абсолютным раритетом. Даже недавние CD-плееры, которые молодые люди носили на своих ремнях, канули в прошлое. Одни модели телефонов сменили другие, никто не отправляет смс на короткий номер, чтобы загрузить обои на рабочий стол и не покупает карточки оплаты сотовой связи.

Что было, то прошло, но всегда приятно вспомнить. Об этом — наша фотогалерея.