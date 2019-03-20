Что помешало России присоединить всю территорию Украины

13 лет (1654-1667) Россия воевала с Польшей за Украину, но в результате получила только её половину. Другой половины пришлось дожидаться ещё больше ста лет. Почему?

Нестыковки официальной версии

Обычно история присоединения Украины к России в середине XVII века подаётся у нас так. В 1648 году Украина восстала против гнёта польских панов и католической церкви под руководством гетмана запорожских казаков Богдана Хмельницкого. После первых побед повстанцы начали терпеть поражения и приняли решение перейти в московское подданство. Москва, после некоторых колебаний, приняла Украину под свою руку. Было это в 1653-1654 гг. После чего началась долгая русско-польская война. Чем она закончилась — сказано выше.

Из этого описания создаётся впечатление, что вначале вся Украина присоединилась к России, а потом, в ходе войны, Россия удержала только половину присоединённых земель. Логический вывод отсюда: Россия потерпела поражение в войне. Это как-то не вяжется с тем тоном, в котором учебники рассказывают об этом событии. Тем более, что не упоминается ни одного сражения, в котором русское войско было бы разгромлено поляками. Ещё больший сюрприз ожидает поначалу того, кто пытается подробнее проследить историю тех событий. Он узнаёт, что самое крупное поражение московское войско в ту войну потерпело от самих украинцев — под Конотопом в 1659 году.

В традиционном изложении всякого должны сразу насторожить два момента. Первый — хронологический. Сначала московский Земский собор принимает (1 октября 1653 года) решение о присоединении Украины, а уже потом (8 января 1654 года) собирается в Переяславе рада войска Запорожского, которая постанавливает перейти Украине в российское подданство. Так кто инициатор вхождения Украины в состав России: Хмельницкий или царское правительство?

Второй момент — Украина восстала против польского гнёта. А что, Россия была страной, свободной от угнетения? Незадолго перед тем, в 1649 году, Уложением царя Алексея Михайловича в России были полностью закрепощены помещичьи крестьяне. Уже скоро, через два десятилетия, это породило грандиозный крестьянско-казацкий мятеж под предводительством Степана Разина . Так что для Украины это была лишь смена одного гнёта на другой. За одним исключением: Россия была единоверной, православной страной. Поэтому от религиозного гнёта Украина всё-таки избавлялась, что, собственно, и обусловило выбор Хмельницкого.

Ну а название знаменитой картинки Переяславской рады, приводимой во всех учебниках — «Навеки с Москвой, навеки с русским народом!» — вообще курьёзно. Во-первых, таких слов на Раде не говорилось. «Волим под царя восточного, православного!» — вот какая была формула. Да и слова «навеки с русским народом» были бы просто абсурдны в устах украинцев того времени, которые все считали себя русскими. Более того, в понятиях того времени именно украинцы и были русским народом, а русские были народом московским.

Казачество ещё не было всей Украиной

Прежде всего, надо разобраться с социальным устройством Украины тех лет. К середине XVII века там сложилось два политических класса. Один — магнаты и шляхта, то есть крупные и мелкие землевладельцы, паны, владевшие крепостными крестьянами и холопами. Они были католиками, даже те, кто происходил из украинского (то есть русского) народа, и входили в правящий класс Польши. Другой — вольное казачество Запорожское, в значительной степени составленное из бежавших от панского гнёта крестьян. В казацкой среде уже имелось сильное расслоение, там выделилась казацкая старшина, мечтавшая сравняться со шляхтой своими привилегиями. К старшине принадлежал и Хмельницкий.

Основная масса украинского населения — крестьяне и мещане — не была представлена на Раде. Она сочувствовала казакам в деле борьбы за религиозную свободу, но частенько сама сильно терпела от буйного нрава казаков.

Итак, для руководителей казацкого восстания вопрос заключался в том, каким наилучшим способом обеспечить свой сословный статус. Поэтому преемник Хмельницкого Иван Выговский уже в 1658 году вернул Украину в польское подданство.

Война Украины за независимость

Сама по себе формула о присоединении Украины к России (тем более «воссоединении») на Переяславской раде неверна. На Раде был заключен по сути федеративный договор двух государств. Правда, им не оговаривалась возможность Украины выйти из этого договора, но казаки-то считали, что если не запрещено, значит, можно.

Украина стремилась к независимости, но вынуждена была лавировать между сильными сторонами. В конфликт замешались другие государства — Швеция, Крым, Турция. Ещё Хмельницкий завёл интригу с целью выйти из договора с Москвой и принять покровительство шведского короля. И всю войну казацкая верхушка, а с ней и Украина, постоянно колебалась, дёргалась и изменяла тем и другим.

Русско-польский раздел мятежной Украины

Теперь о том, как проходила война. В 1655 году Россия с помощью украинских казаков легко оккупировала большую часть Речи Посполитой, заняв на западе Вильну и Люблин. В это время на добычу устремилась Швеция, король которой заявил свои права на польский трон и на земли, уже занятые русскими войсками. Россия спешно заключила перемирие с недобитой Польшей. Началась русско-шведская война, в которой против России выступила большая часть польской знати. Украинское казачество в это время отходит от союза с Россией и даже выступает против Москвы.

В 1658 году Россия и Швеция мирятся на условиях статус-кво, но в это время окрепшая Польша снова выступает против России. Украинское казачество разрывается на две партии: польскую и промосковскую. В ходе войны между этими партиями постепенно устанавливается географическая граница по Днепру, которая и стала потом демаркационной линией между Россией и Польшей. На правом берегу только Киев отошёл к России.

Можно утверждать, что на заключительном этапе войны Россия и Польша боролись не столько между собой, сколько с украинским казачеством за контроль над территорией Украины. И помирились две державы между собой, разделив мятежную Украину, которая не склонялась целиком ни на русскую, ни на польскую сторону.

Кстати, заключенный при этом русско-польский мир не нарушался больше ста лет. Россия надолго получила спокойную западную границу. А были бы рубежи России в XVIII веке так надёжны, если бы она тогда же включила в свой состав всю Украину — это большой вопрос.