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Пенсионерку задержали по собственному желанию 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Stokeleigh Care Home
104-летнюю пенсионерку из Великобритании взяли под арест по ее собственному желанию.
Жительница дома престарелых Энн Брокенброу из Бристоля попросила полицейских исполнить ее заветное желание. Она рассказала, что всю жизнь исправно следовала закону, поэтому после выхода на пенсию хочет побыть преступницей. Местные полицейские отреагировали на желание пожилой дамы и пообещали приехать для задержания.
Сотрудники одного из отделов приехали в дом престарелых и надели на пенсионерку наручники. После этого она подъехала на инвалидной коляске к служебной машины, а полицейские усадили ее на пассажирское сидение и сделали несколько фотографий на память.
Это не первый случай, когда в британских домах престарелых исполняют желание постояльцев. Ранее в одном из подобных центров в Бристоле организовали акцию. Сотрудники собрали пожелания пенсионеров, а затем развесили их в крупных магазинах. Каждый посетитель мог забрать листочек себе и исполнить их мечты.
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