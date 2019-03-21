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Кто и зачем загорал нагишом возле Кремля 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Е. Игнатович
Революционные вихри изменили в стране не только социальный строй, но и мораль. Отрицание мелкобуржуазных норм морали привело к экспериментальным семьям "втроем" и расцвету нудизма.
Ранее это явление было популярным среди богемы и некоторых революционеров, а в начале 20-х годов стало всеобщим поветрием.
Но если классический нудизм ограничивался закрытыми пляжами, то активисты общества "Долой стыд!" настаивали на праве ходить голым и на работу, и в кино.
Участники движения объясняли, что обнаженность — это единственный подлинный символ равенства и демократии. Они появлялись в общественных местах нагишом, или с лентами "Долой стыд!", которые прикрывали самые интересные места.
Были и публичные акции. Проводились вечера обнаженного тела, устраивались шествия, где все участники шли в чем мать родила. Чаще всего — в крупных городах, Москве и Ленинграде, Харькове. Стараниями "долойстыдовцев" любой пляж в черте города становился нудистским. Исключения не делали даже для центра Москвы.
pastvu.com
Провинция принимала "детей солнца и воздуха", как они себя называли, более настороженно.
Эмигрант Трушнович вспоминал, что голого оратора в Краснодаре после выступления избили. А возмущенные пассажиры покинули трамвай, после того, как на остановке зашли обнаженные активисты общества.
Параллельно декриминализировалась и однополая любовь, возникали семьи-коммуны. Символом этого времени можно считать фильм Роома "Третья мещанская", где главная героиня живет сразу с двумя друзьями. Ну и, конечно, самую известную семью "втроем" — Бриков и Маяковского.
Движение поддерживали некоторые партийные деятели вроде сторонницы свободной любви Александры Коллонтай, но к началу 30-х годов курс в стране изменился.
После победы Сталина во внутрипартийной борьбе традиционные ценности, хотя и разбавленные модой на спортивное подтянутое тело, вернулись. Одних активистов посадили, другие сами затаились. Скоро измены и развод станут поводом для разбирательства на партсобраниях.
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Истории , Александра Коллонтай
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