Кто и зачем загорал нагишом возле Кремля

Революционные вихри изменили в стране не только социальный строй, но и мораль. Отрицание мелкобуржуазных норм морали привело к экспериментальным семьям "втроем" и расцвету нудизма.

Ранее это явление было популярным среди богемы и некоторых революционеров, а в начале 20-х годов стало всеобщим поветрием.

Но если классический нудизм ограничивался закрытыми пляжами, то активисты общества "Долой стыд!" настаивали на праве ходить голым и на работу, и в кино.

Участники движения объясняли, что обнаженность — это единственный подлинный символ равенства и демократии. Они появлялись в общественных местах нагишом, или с лентами "Долой стыд!", которые прикрывали самые интересные места.

Были и публичные акции. Проводились вечера обнаженного тела, устраивались шествия, где все участники шли в чем мать родила. Чаще всего — в крупных городах, Москве и Ленинграде, Харькове. Стараниями "долойстыдовцев" любой пляж в черте города становился нудистским. Исключения не делали даже для центра Москвы.

pastvu.com

Провинция принимала "детей солнца и воздуха", как они себя называли, более настороженно.

Эмигрант Трушнович вспоминал, что голого оратора в Краснодаре после выступления избили. А возмущенные пассажиры покинули трамвай, после того, как на остановке зашли обнаженные активисты общества.

Параллельно декриминализировалась и однополая любовь, возникали семьи-коммуны. Символом этого времени можно считать фильм Роома "Третья мещанская", где главная героиня живет сразу с двумя друзьями. Ну и, конечно, самую известную семью "втроем" — Бриков и Маяковского.

Движение поддерживали некоторые партийные деятели вроде сторонницы свободной любви Александры Коллонтай , но к началу 30-х годов курс в стране изменился.

После победы Сталина во внутрипартийной борьбе традиционные ценности, хотя и разбавленные модой на спортивное подтянутое тело, вернулись. Одних активистов посадили, другие сами затаились. Скоро измены и развод станут поводом для разбирательства на партсобраниях.