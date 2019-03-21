Как в СССР появился культ хлеба

С детства нас учат тому, что «хлеб всему голова», при этом этот продукт почти обязательно присутствует при трапезе в любой российской семье. Нищие просят милостыню не иначе как «на хлебушек», хотя существуют гораздо более питательные продукты, например тот же рис. Почему все вокруг завязано именно на хлебе, который в других странах хоть и уважаем, но не имеет такого ярко выраженного культа?

Хлеб подавали к столу на Руси столетиями, но массовое его превознесение началось лишь в 40-е годы XX века в СССР.

Песни, стихи, кинофильмы, агитационные плакаты — существовала целая система, вырабатывавшая почти религиозное поклонение пищевому продукту. Вполне нормальным считалось наказать ребенка за неуважение к хлебу или публично осудить человека, нерационально его использующего.

Одна женщина-блогер писала об отношении к хлебу старшего поколения следующее:

«Я регулярно вступаю в споры с собственной матерью, когда раз в неделю приезжаю к ней на обед. Мое потребление хлеба уменьшилось за последние годы, но подавать хлеб с каждым блюдом — невероятно стойкая привычка: она каждый раз дает мне больше хлеба, чем нужно, а я продолжаю критиковать ее за это, потому что не выношу вида недоеденного куска хлеба. И так продолжается много лет».

Далее автор пишет, что даже в тех семьях, члены которых никогда не знали что такое голод, регулярно разыгрывается как пьеса хлебный ритуал. Накормить своего ребенка до отвала в России — это традиция, как многочисленные поклоны у японцев, и хлебобулочные изделия играют в ней главенствующую роль. Автор отмечает, что ни одного достоверного источника того, что культ хлеба уходит в глубокую древность не существует. Это придуманная относительно недавно и навязанная нам идеологическая система.

Козлов Энгельс Васильевич. «Выпечка хлеба» 1967

Еще живы бабушки и дедушки, которые застали военное время и голод. Проблемы с продовольствием начались в 20-х годах и Советская власть с переменным успехом боролась с ними до середины 50-х. При этом основным правилом решения проблемы было внушение гражданам того, что государство может быть единственным спасителем от нехватки продовольствия.

Это делалось для того, чтобы уничтожить в людях веру во что-либо, кроме руководства страны, а значит сделать их смирными и управляемыми. Голод был отличным инструментом достижения этой цели, ведь в условиях Советской страны, когда частная собственность была ликвидирована, спасти от голодной смерти могло только государство.

Особенно тяжело пришлось всем в годы войны, когда хлеб выдавали по карточкам. Чаще всего это был единственный продукт, который перепадал простым жителям, поэтому именно он являлся синонимом выживания. Нормы этого продукта в блокадном Ленинграде были настолько мизерными, что ее не хватало даже для ребенка и, разумеется, хлеб ценился на вес золота.

Картофель, капуста или гречневая крупа не являлись такими статусными продуктами как хлеб. Иметь его в достатке — означало жить в богатой, могущественной стране и именно этот стереотип эксплуатировало государство до конца XX столетия, чтобы сплотить вокруг себя нацию.

Мы считаем, что при СССР царил всеобщий атеизм и все опиралось на здравый смысл и научные данные. Это далеко не так — религиозность, заложенную тысячелетиями в природу человека, вытравить за пару поколений не получится. Вместо веры в Бога появлялись различные культовые верования, которые, практически, выполняли туже роль — помогали управлять массами.

В XX веке одним из первых таких верований стал «культ смерти», основанный на принесении себя в жертву для всеобщего блага. Основан он был на огромных потерях, которые понесла страна в Первой мировой войне и его умело эксплуатировали большевики в годы революции и гражданской войны. Еще одним примером является хорошо известный во всем мире культ личности, который в СССР сложился вокруг И. В. Сталина.

Культ хлеба, как одна из побочных форм древнейшего культа плодородия, был одним из многочисленных «религиозных» течений на территории 1/6 части суши. Вообще, можно говорить о том, что сам СССР был своеобразной формой религии с множеством сложных и не всегда понятных обрядов и моральных устоев, трактуемых далеко не в пользу верующих.

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Несмотря на то, что голод побороли в 50-х годах, умело насажденный культ «хлебушка-спасителя» владел умами жителей республик СССР до конца существования страны. В наследство от отцов и дедов нам досталось множество свидетельств святости хлеба, начиная от советских фильмов про хлеборобов и заканчивая наглядными пособиями в виде школьных плакатов и лозунгов в заводских столовых.

Избавляться от этого советского наследства стали не сразу, а лишь когда до этого доходили руки, поэтому фрески с крестьянками и снопами, а также плечистыми пекарями с румяными батонами можно было наблюдать кое-где еще в начале «нулевых».

Хлеб не является особенно питательным продуктом и его почитание — это результат невероятно эффективного аграрного пиара. Многие помнят инцидент, произошедший в Новгороде, где местная пекарня под Рождество изготовила елку из белого хлеба и водрузила ее у входа одного из фирменных магазинов. В тот раз мнения разделились — если одни комментировали акцию фирмы чуть ли не как акт вандализма и преступление, то другие всячески успокаивали их, вполне резонно замечая, что это всего лишь хлеб, а не какая-то святыня.

Событие вызвало множество дискуссий в прессе, на местном телевидении и, разумеется, в соцсетях. Большинство пользователей, причем относительно юного возраста, выразило свое неодобрение таким поступком и осудило поступок предпринимателей. Этого говорит о том, что даже спустя почти три десятилетия после ликвидации СССР культ хлеба продолжает жить в умах людей и даже передается из поколения в поколение.

Пока не уйдет последний человек, помнивший Советский Союз, у нас нет шансов полностью избавиться от советских символов и культов. Но здесь возникает совсем иная проблема — старые, советские культы пока заменить абсолютно нечем, кроме западной идеологии или религии. Современные политические лидеры слишком мизерны в масштабах истории и слишком дискредитированы, чтобы иметь полноценный культ «имени себя» Если вы не поклоняетесь длинному доллару или не участвуете в охватившем страну православном безумии, то вам, по большому счету, верить не во что, кроме как в себя.