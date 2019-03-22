Самые популярные заблуждения о военной медицине

Кино и книги рассказывают нам, что раны на войне обязательно промывают и прижигают, а анастезию можно провести с помощью алкоголя или удара по голове. Но на самом деле это было не так.

Рану надо промыть или прижечь

Как правило, в художественных произведениях, ранение просто обмывают водой и избавляют от грязи. Если это не маленький порез, то промывать рану без хирурга нельзя. К тому же, для этого нельзя использовать ничего, кроме дистиллированной воды или перекиси водорода. Йодом и зеленкой тоже нельзя ничего обрабатывать из-за возможного химического ожога. Этими средствами можно смазать только окружность раны для противовоспалительного действия. Что касается прижигания, от него отказались еще в XVI, потому что такие действия делают еще хуже. Это очень опасная травма, которой можно повредить здоровые ткани.

Наркоз ударом по голове

Во многих фильмах показывают, как человеку можно провести операцию только после того, как его ударят по голове и он отключится. На самом деле, в донаркозные времена пациента наоборот приводили в чувства. Но не для того, чтобы он знал и чувствовал, что с ним происходит, а для того, чтобы отслеживать его состояние во время операции.

Болевой шок

Этот термин используют в ряде фильмов по любым поводам. На самом деле, в медицине его нет совсем. Шоков бывает много, но от болевого погибнуть нельзя. Безусловно, они делают состояние больного тяжелее. Если говорить о травматическом шоке, то потерять сознание от боли нельзя, а от травм — можно.