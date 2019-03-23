Неизвестные продолжения знаменитых пословиц

А вы знали, что у некоторых знаменитых и очень известных пословиц есть неожиданное продолжение? Некоторые из поговорок мы знаем из детства — их нам рассказывали родители, а им — наши бабушки и дедушки. Но будет неожиданным поворотом узнать, что большинство из знакомых нам пословиц на самом деле заканчиваются совсем не так, как мы предполагали. Вот некоторые из них в полной версии:

Забот полон рот, а перекусить нечего.

Губа не дура, язык не лопатка: знает, что горько, что сладко.

Век живи, век учись — все равно дураком помрешь.

Рука руку моет, а две руки — лицо.

Чудеса в решете: дыр много, а вылезть негде.

Год не тетка, пирожка не подаст.

А вы знали продолжения этих поговорок?