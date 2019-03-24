Как питались советские вожди

О кремлевских банкетах до сих пор ходят легенды, хотя пропаганда учила советских граждан быть скромными в своих потребностях. Гастрономические вкусы вождей влияли и на пристрастия элиты, и даже на пищевую промышленность в стране.

Владимир Ленин

Из-за серьезных проблем со здоровьем вождь мирового пролетариата не успел как следует закусить на застольях в Кремле. А вот ранее, несмотря на бурную революционную деятельность, Ленин находил время для вкусной домашней еды. В Шушенском раз в 2 недели ел барана, из своих лесных вылазок приносил дичь и грибы. Из напитков предпочитал пиво, которое закусывал малосольной рыбой, и чай. Родственники присылали емуикру, балык и другие волжские деликатесы. Впрочем, хронические заболевания желудка не позволили ему стать настоящим гурманом.

Иосиф Сталин

Он стал законодателем моды на грузинскую кухню, но, вопреки расхожему мнению, любил не только чахохбили, лобио, харчо и сулугуни. Кстати, блюда грузинской кухни появлялись в основном на ночных застольях. Сталин отдавал препочтение шашлыку из ягненка, и даже сам иногда его готовил, любил перекусить печеной картошкой и замороженными щами (готовый суп ставили в холодильник на 12-15 часов, а потом плавно размораживали и подавали на стол).

Кроме того, он приобщил соратников к сырой рыбе, поручив Микояну организовать в Москву доставку нельмы. Ее подавали тонкой замороженной соломкой с чесноком и солью, и запивали коньяком. Очевидно, привычка к сырой рыбе осталась у Сталина после ссылки в Туруханском крае.

На дипломатических приемах ограничивался икрой и рыбой.

Из-за любви "отца народов" к бананам, этот экзотический плод появился и в столичных магазинах. Правда, из-за проблем с хранением, они часто имели картофельный вкус. А вот консервы и колбасы Сталин не любил.

Никита Хрущев

Инициатор "оттепели" предпочитал сытную и простую еду. Завтракал кашей с маслом, после ужина пил только кефир.

На обеденном столе были блины, оладьи, пюре с куриными котлетами, вареники с вишней и творогом, пельмени, пироги с разными начинками. Также был неравнодушек к фаршированной свинине, охотничьему кулешу и кровяной колбасе.

Хрущев питал слабость к мороженому, сухарикам из черного хлеба и экзотическим фруктам, которые привозил и посылал ему друг Фидель Кастро . В течение дня пил свежевыжатые соки.

Леонид Брежнев

Из-за необходимости соблюдать диету Брежнев редко позволял себе любимые блюда — яичницу с салом, чебуреки, шашлык, дичь. В постоянном меню были овощные супы, борщ и курник, рагу с баклажанами и помидорами, кулеш. Такую похлебку он варил себе на охоте. Из-за пробле с зубами ему готовили холодные котлеты из хорошо прокрученного мяса, морс и картофельное пюре.

Михаил Горбачев

Первый президент СССР завтракал гречневой или овсяной кашей и сырами. Последние он открыл для себя после поездок во Францию. Раиса Максимовна ограничивала мужа в мучном и жирном. На обед ему подавали баранину или телятину с овощами. Также не мог обойтись без чая с молоком и кофе.

В заграничных поездках случались различные казусы. Например, острая индийская кухня не слишком нравилась нашему руководству, но Индия была стратегическим партнером. Поэтому перед приемом у Индиры Ганди Косыгин, председатель правительства СССР, выпил коньяку, чтобы обезопасить желудок.

Однако обычно вожди привозили с собой привычный продуктовый набор. Если же дипломатический прием предполагал банкет, то накануне сотрудники госохраны пробовали все блюда и рекомендовали, что и кому следует подавать во время банкета.