Что будет, если Луны не станет

Луна образовалась после столкновения Земли с протопланетарным космическим объектом Тейей. Считается, что именно благодаря спутнику на нашей планете стала возможна жизнь. Что произойдет с Землей, если Луна исчезнет так же, как и появилась.

Приливы

Луна влияет на приливы и отливы, с исчезновением спутника их не станет. А это грозит вымиранием огромному количеству рыб и других морских обитателей.

Астероиды

Основные удары астероидов принимают на себя Юпитер и Сатурн, как самые крупные планеты в Солнечной системе, но и Луна защищает Землю от столкновения с нежданными космическими телами.

Климат

Без Луны на Землю перестанет влиять лунная гравитация, это приведет к изменению климата и природным катастрофам — тайфуны, ураганы, цунами, извержения вулканов и другие неприятности ждут жителей планеты, а некоторые ее участки станут вообще не пригодными для жизни.