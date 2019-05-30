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Что будет, если Луны не станет 

Рамблер 58 минут назад
Фото: depositphotos.com
Луна образовалась после столкновения Земли с протопланетарным космическим объектом Тейей. Считается, что именно благодаря спутнику на нашей планете стала возможна жизнь. Что произойдет с Землей, если Луна исчезнет так же, как и появилась.

Приливы

Луна влияет на приливы и отливы, с исчезновением спутника их не станет. А это грозит вымиранием огромному количеству рыб и других морских обитателей.

Астероиды

Основные удары астероидов принимают на себя Юпитер и Сатурн, как самые крупные планеты в Солнечной системе, но и Луна защищает Землю от столкновения с нежданными космическими телами.

Климат

Без Луны на Землю перестанет влиять лунная гравитация, это приведет к изменению климата и природным катастрофам — тайфуны, ураганы, цунами, извержения вулканов и другие неприятности ждут жителей планеты, а некоторые ее участки станут вообще не пригодными для жизни.
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