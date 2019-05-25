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Как Гитлер воровал детей для создания новой нации 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В 1935 году нацисты создали организацию "Лебенсборн", которая была нацелена на воспитание "арийских" младенцев. Они также подготавливали "расово чистых" матерей для того, чтобы они рожали новых детей.
В 1942 году руководство Третьего рейха дали приказ для адаптации славян. Сначала члены организации изымали детей в Польше, Чехии и Югославии, а в 1943 году забирали малышей из СССР. ИХ выбор попадал на людей с "арийской внешностью": голубыми глазами и светлыми волосами.
Согласно документам, чаще всего детей просто отбирали у родителей, но могли и выкрадывать на улицах. Иногда в "Лебенсборн" попадали дети партизан.
После депортации их оформляли как немецких граждан: выдавали новые документы, новые имена. Чаще всего их определяли как пленников, чьи родители погибли. Малышей учили немецкому языку, а за родные слова били. После этого они попадали в приют, либо к тщательно отобранным немецким семьям.
Одним из наиболее известных случаев стала трагедия в чешском селе Лициде. Из 82 детей немцы отобрали только 23 и отправили в Германию. Остальных отправили в концлагерь Хелмно, а сама деревня была стерта с лица Земли.
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