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Тоскующая по умершему хозяину собака неделями ждала его у работы 

Lenta.ru 22 мая 2019
Фото: Кадр из фильма "Хатико: Самый верный друг"
На Филиппинах собака несколько дней ждала умершего хозяина около места его работы, а затем «оплакала» у гроба. На видео с животным обратило внимание издание The Mirror.
Пес по имени Бубой (Buboy) больше двух лет назад подружился с учителем по имени Кармелито Марсело (Carmelito Marcelo). 58-летний мужчина преподавал в одном из колледжей провинции Пампанга. Собака каждый день приходила к зданию учебного заведения по утрам, а учитель кормил ее. В обеденный перерыв Бубой наведывался в класс за угощениями, а по вечерам охранял территорию колледжа.
В начале мая Марсело перестал приходить в колледж — у него случился инсульт. В субботу, 18 мая, мужчина скончался. Все это время Бубой каждое утро приходил к классу Марсело и ждал хозяина, теребя лапой дверь.
Тронутые верностью пса ученики отвели животное попрощаться с владельцем. Когда Бубой увидел тело Марсело в гробу, он заскулил, а затем лег рядом на землю.
Снявший скорбящего по хозяину пса юноша признался, что на собаку было тяжело смотреть.
После смерти Марсело пса подкармливают коллеги мужчины, персонал колледжа и ученики. Они планируют найти для Бубоя новый дом.
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