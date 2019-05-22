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Почему иностранцы бояться есть русскую окрошку 

Кириллица 22 мая 2019
Фото: Кириллица
Окрошку охотно едят русские, украинцы, белорусы. А вот в других странах она не пользуется такой популярностью. И происходит это по следующим причинам.
Само название «окрошка» происходит от глагола «крошить» — «мелко нарезать». Фактически она представляет собой салат, залитый квасом или другой заправкой.
Не исключено, что прообразом окрошки явилась редька с квасом — тоже когда-то очень популярное на Руси кушанье. Для его приготовления брались 2-3 небольшие черные редьки и головка лука, мелко резали их, солили по вкусу, а затем заливали кислым хлебным квасом. Со временем рецептура становилась все более произвольной, а количество ингредиентов увеличивалось, так что получалось уже совсем другое блюдо…
Есть версия о том, что окрошку придумали волжские бурлаки. Им выдавали в качестве рабочего «пайка» квас с воблой. Поскольку у многих были проблемы с зубами, они размачивали рыбу в напитке, а чтобы было гуще и сытнее, добавляли сезонные овощи, например, картошку или редис. Идея понравилась и крестьянам, которые стали класть в блюдо остатки овощей со стола. Мясную окрошку, конечно, могли позволить себе только наиболее зажиточные и состоятельные. Остальные клали либо одни овощи, либо заменяли мясо рыбой или грибами. Бедняки иногда ели окрошку и за завтраком, и за обедом, и за ужином. Блюдо было не только сытным, но и полезным для организма: ведь туда входили одновременно и витамины (овощи), и углеводы (например, картофель), и белки (грибы или мясо).
В начале XIX столетия окрошка считалась не первым блюдом, а закуской. Повара в богатых домах готовили ее из жареного мяса, сырого лука, огурцов, квашеных или соленых слив, добавляли огуречный рассол, немного уксуса. Все это настаивалось, затем разводилось квасом и подавалось на стол хозяевам.
В наше время для приготовления окрошки берутся в первую очередь различные овощи, которые взаимодополняют друг друга. Например, картофель, огурцы, морковь, помидоры. К ним добавляют укроп, петрушку или другие травы, кусочки колбасы или мяса, нарезанное сваренное вкрутую яйцо, и заливают заправкой. Кстати, вместо кваса существует еще масса вариантов: кислый ягодный отвар, холодный бульон, пиво, сметана, майонез, кефир, сыворотка, йогурт и даже минеральная вода и шампанское!
Иностранцы об окрошке, конечно, всегда знали, но это русское национальное блюдо за рубежом так и не прижилось. Во многом, потому что не было традиции его употребления. Хотя во многих странах есть похожие блюда, например, холодные летние супы из овощей и трав.
Иностранцы привыкли, что салат — это салат, а суп — это суп. Окрошка же имеет, с одной стороны, все признаки салата, но при этом заливается чем-то жидким и подается в мисках, как суп. Принять это сложно.
В России окрошка в большинстве случаев готовится на квасе. Ту, что на кефире, иностранцы еще более-менее спокойно воспринимают, но вот как можно крошить в квас нарезанную колбасу, крутое яйцо, лук и огурцы — это для представителей других национальностей просто немыслимо! Это все равно что залить салат кока-колой.
Иными словами, окрошка для представителей другой национальности может являться блюдом непривычным. Хотя некоторые входят во вкус и потом, уже у себя на родине, начинают всячески рекламировать знаменитую русскую окрошку!
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