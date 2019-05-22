Почему русские православные в храме не видят лицо священника

О феномене «украинского православия» сегодня не говорит только ленивый. При общности веры, в действиях русского и украинского православного обнаруживаются интересные отличия.

Видит лицо священника

По словам протоиерея, завкафедрой церковно-практических дисциплин Московской духовной академии и доктора церковной истории Владислава Цыпина, канонических предписаний, четко регламентирующих положение чтеца Евангелие во время богослужения, нет. В русских храмах почти всегда следуют древней традиции и читают Священное писание в алтаре спиной к прихожанам. Такое положение символизирует обращение к Богу: пастырь, олицетворяющий библейского пастуха, идет с молитвой впереди «овец» (паствы). Поэтому вполне логично, что его взгляд обращен туда же, куда смотрит народ, — к Господу. Большую часть богослужения священник также проводит спиной к прихожанам. Украинцы же зачастую видят лицо священника, который стоит спиной к алтарю. В таком случае чтение Евангелие больше походит на назидательную молитву-проповедь для собравшихся. Такое положение священника считается в русских приходах вольностью, отступлением от привычного богослужебного порядка. Считается, что при непосредственном обращении пастыря к прихожанам теряется перспектива бесконечности, алтарь выходит из фокуса (православные смотрят на батюшку, а не на алтарь), а паства и пастырь теряют единство и распадаются на «разумеющего» и «обучаемых».

Молится на родном языке

С XVI века предпринималось немало попыток, чтобы национализировать «украинское православие», в том числе и за счет приближения церковнославянского к украинским диалектам путем смещения ударений или адаптации написания. И сегодня богослужения во многих украинских храмах, в том числе чтение Евангелие и Апостола, происходит на украинском языке. Это значит, что всё сказанное во время службы и написанное в Священном Писании украинцу понятно. Возносить молитву в храме он также может на родном языке. Русский православный молится в храме преимущественно на церковнославянском, на котором происходят и все богослужения. Напомним, что церковнославянский язык является мертвым языком. Подобно латыни, используемой в медицине и во время католических служб, церковнославянский — литургический язык божественных книг, на котором сегодня славяне не говорят.

Особенности причастия

Важной чертой «украинского православия» является открытость. Развиваясь на границе нескольких типов христианской культуры и испытывая влияние язычества и протестантизма, оно не потеряло индивидуальность. Необычный синтез культурных явлений проявляется отчасти в том, что украинские православные приняли неканонические особенности католичества. Примером может служить момент анамнесиса с преосуществлением хлеба и вина в тело и кровь. Происходит это не при произнесении священником «Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое», как в русских храмах, а во время молитвы «Сотвори убо хлiб сей».

Делает венчальный венок

Чин венчание, как одно из главных таинств православной церкви , окончательно сложился в XVI-XVII вв. Чинопоследование двух его частей — обручения и венчания — четко регламентировано: от вынесения Святого Креста с Евангелие и благословения жениха и невесты до троекратного обведения новобрачных вокруг аналоя и пения праздничных тропарей «Исайя ликуй» и «Святи мученицы». Интересно, что некоторые украинские священники предлагают молодым произнести клятву верности на Евангелие. Она подтверждает добровольность вступления в брак, а также уравнивает будущих мужа и жену в правах. Такого элемента в чине венчания русских православных нет. Известно, что одним из обязательных элементов венчания является наложение венцов. И на русских, и на украинских православных налагаются пышные царские венцы, внешний вид которых пришел из византийской традиции. Но украинцы иногда используют их древний прообраз — венок из ленточек, который после венчания носится еще 8 дней. И часто венчальный венок украинцы делают своими руками.

«Перерубает» волосок

Влияние язычества наглядно демонстрирует количество ритуалов, которые соблюдают украинские православные при подготовке к крещению ребенка. При этом кум и кума — люди, выбранные в качестве крёстных родителей, становятся и крестнику, и его матери с отцом самыми близкими людьми (ближе кровной родни). Среди обязательных ритуалов православных украинцев можно вспомнить о хлебном мякише, щепотке соли, печном угольке и железной вещице, которые от сглаза прячут в пеленку младенца перед походом в церковь. Перед возвращением крещеного малыша в доме обязательно зажигают свечу, а кума «перерубает» волосок ребенка монеткой, произнося заговор на счастье.