Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мыльные пузыри в Первую мировую войну: как они спасли русских солдат 

Кириллица 8 часов назад
Фото: Кириллица
Среди десятков тысяч фотографий русской армии во время Первой мировой войны можно встретить такие, на которых солдаты и офицеры, используя довольно длинные трубки, пускают ввысь мыльные пузыри. Это не детская шалость, не просто фронтовая забава. Мыльные пузыри — один из разведывательных методов, они помогали выжить.
Так как в то время в армии не было анемометрических датчиков (измеряющих скорость и направление ветра), то при помощи мыльных пузырей определялось направление ветра около земли. Этим постоянно занимались специально созданные химические команды и военные метеорологи. Мыльные пузыри показывали, куда и с какой скоростью может направиться воздушный поток в случае химической атаки противника. И если пузыри улетали в сторону врага, это был лучший результат такой разведывательной акции: ведь это значило, что в тот день газовых атак не будет (не станут же немцы травить сами себя).
Ветер, устойчиво дующий в сторону окопов противника, был обязательным условием успешного применения химического оружия. В случаях переменчивого ветра пущенные немцами, англичанами или французами газы поражали и своих солдат. Когда химические команды видели, что мыльные пузыри летят в сторону русских, важно было также заметить, какие участки передовой могут остаться непораженными в случае вражеской атаки: там можно было укрыться, пока ядовитые газы не развеются.
Первая мировая война стала первым военным конфликтом, в ходе которого началось масштабное применение химического оружия. В условиях позиционной войны стороны искали способы (один хуже другого) прорвать укрепленную оборону врага. Немцы первыми применили для этой цели распыления ядовитых газов. Первую крупную химическую атаку они произвели в 1915 г. под Ипром. На французские позиции по ветру направили 168 тонн хлора. Зелено-желтые ядовитые облака тогда не оказались достаточно эффективными, но психологический эффект был ужасен. Было непонятно, как бороться с газами, как от них убежать. Завидев токсичный газ, в панике солдаты начинали разбегаться. Лишь со временем появились средства защиты от страшного оружия: сначала пропитанные водой, мочой или раствором соды марлевые повязки, а вскоре и полноценные противогазы. Но и газы совершенствовали.
Смертельно опасные фосген и иприт были страшнее хлора. Бесцветный фосген незамеченным достигал окопов врага и убивал солдат или делал их инвалидами. Иприт (газ кожно-нарывного действия) поражает дыхательные органы, глаза и кожу. Спустя 3-4 дня жертва этого газа может умереть от воспаления легких и удушья или ослепнуть.
Так как немецкая экономика не смогла тягаться с экономической мощью Антанты, начатая ими химическая война принесла больший ущерб им самим. Англичане сумели наладить производство ядовитых газов в больших объемах и чаще их применяли. Ужасы окопных боев с применением газов стали причиной падения духа солдат и все растущего протеста против войны.
В 1915 г. занялись производством химического оружия и в России (также хлора и фосгена). В 1916 г. в армии появились снаряженные отравляющими веществами снаряды (в месяц их поставляли 15 000), в 1917 г. к ним прибавились химические мины и ручные гранаты. Часть хлора купили у англичан, но было и свое производство. В большом количестве снаряды были применены во время Брусиловского прорыва 1916 г. и оказались эффективны при борьбе с вражеской артиллерией: даже если не удавалось достичь точного попадания в орудия врага обычными снарядами, попавшие поблизости от цели химические снаряды газами подавляли немецкие артиллерийские команды.
Химическое оружие применялось также во время Гражданской войны (например, против крестьян при подавлении Антоновского восстания в 1921 г.). В 1920-30-е гг. великие державы продолжали развитие химоружия. После Первой мировой его ужасающая мощь отпугивала настолько, что во Время второй мировой ни одна из сторон не решилась использовать его в больших масштабах.
Кириллица: последние новости
«Раззадорил ее, да и ушел»: что русские прощали только «солдаткам» Главные ошибки русских при произнесении тостов Англия оплатила Отечественную войну 1812 года: так ли это
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько в СССР давали за копирование музыки
Сколько платят домашней прислуге россияне4
Как живет семья, отказавшаяся от благ цивилизации
Создан смартфон для фанатов «Игры Престолов»
Как сложилась судьба вундеркинда из СССР Саши Путри6
Новости партнеров
Видео
00:26
Мужчина уронил зажигалку в суп и устроил взрыв
Безумный мир
02:20
Сколько в СССР давали за копирование музыки
Истории
Мистические существа, замеченные на Google Maps
Безумный мир
Харизматичный кот прославился гримасами
Безумный мир
Кто все-таки построил пирамиды в Египте
Истории
01:53
Сколько платят домашней прислуге россияне
Люди
00:28
«Макдоналдс» только для пчёл появился в Швеции
Безумный мир Места
00:57
Экстремал рухнул с высотки во время трансляции
Люди Безумный мир
01:00
Как заставить коммунальщиков доделать ремонт
Безумный мир Люди
00:27
Сторожевая собака оказалась милой плаксой
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение