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Стало известно, когда оптимально начинать рабочий день 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты из Оксфордского университета определили оптимальное время начала рабочего дня.
Пол Келли, один из авторов исследования, отметил, что информация актуальна для работников офисов младше 55 лет. Он рассказал, что одна из главных причин заболеваний у людей — это обычное хроническое недосыпание. Человеку приходиться подстраивать свой режим под работу, как правило это связано с ранними подъемами.
Также ученый отметил, что раньше он работал в образовательном учреждении и провел эксперимент. Келли заметил, что ученики до 10 лет включались в урок лишь после 8:30 утра, подростки смогли сконцентрироваться на занятии еще позже — в 10 утра. А студенты были готовы воспринимать информацию исключительно после 11 часов утра. После этого Пол Келли изменил свое расписание и стал давать уроки не ранее 10 часов утра и заметил, что успеваемость повсилась на 19%.
Циркадные режимы, которые нарушаются из-за недосыпа, приводят к снижени. производительности, повышению веса и гипертонии.
Комментарии2
Истории , Пол Келли
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