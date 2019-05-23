Стало известно, когда оптимально начинать рабочий день

Специалисты из Оксфордского университета определили оптимальное время начала рабочего дня.

Пол Келли , один из авторов исследования, отметил, что информация актуальна для работников офисов младше 55 лет. Он рассказал, что одна из главных причин заболеваний у людей — это обычное хроническое недосыпание. Человеку приходиться подстраивать свой режим под работу, как правило это связано с ранними подъемами.

Также ученый отметил, что раньше он работал в образовательном учреждении и провел эксперимент. Келли заметил, что ученики до 10 лет включались в урок лишь после 8:30 утра, подростки смогли сконцентрироваться на занятии еще позже — в 10 утра. А студенты были готовы воспринимать информацию исключительно после 11 часов утра. После этого Пол Келли изменил свое расписание и стал давать уроки не ранее 10 часов утра и заметил, что успеваемость повсилась на 19%.

Циркадные режимы, которые нарушаются из-за недосыпа, приводят к снижени. производительности, повышению веса и гипертонии.