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Как в СССР относились к людям нетрадиционной ориентации 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Горбатая гора"
Практически всегда романтические связи между людьми широко обсуждались. Такое происходит и до сих пор. А, если говорят, что в СССР все было намного сложнее и строже, то как тогда относились жители страны того времени к представителям нетрадиционной ориентации.
В Советском союзе такие люди подвергались гонениям, так как подобная любовь была вне закона. Некоторые известные личности садились за решетку за мужеложство.
Если раньше однополая любовь считалась болезнью, то в СССР ее приравнивали к преступности. Представителей меньшинств задерживали из-за страха расслоения в обществе, а также из-за беспокойстве о будущих поколениях. По мнению властей, молодежь должна была заниматься учебой и работой, а не состоять в закрытых клубах.
На территории СССР действовали законы, в рамках которых за однополую связь можно было получить от 3 до 5 лет заключения. Иногда людей обвиняли в шпионаже и контрреволюционной деятельности, поэтому срок мог увеличиться.
Примечательно, что все дела, связанные с людьми нетрадиционной ориентации, рассматривались как показательные, но на самом деле это не так. Все это делалось за закрытыми дверями, а официальной статистики нет до сих пор из-за того, что статью "подменяли" на другую.
В 1960-70 положение ЛГБТ начали усугубляться. На них доносили, их ловили на улицах. Очевидцы говорят, что иногда милиция поддерживала тех, кто бил представителя меньшинств на улице.
Однако, возможно было провести операцию по смене пола. Если человека признавали больным, такое хирургическое вмешательство было бесплатным.
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