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Пушистый друг. История потерявшегося кота Персика взволновала химчан 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Социальные сети взорвало сообщение о краже кота в Химках. Хвостатого по кличке Персик похитили с крыльца одного из магазинов. Оказывается, кот там живет уже около пятнадцати лет и за это время успел завоевать всеобщую любовь как продавцов, так и покупателей.
Персик — завсегдатай и талисман местного магазина. Его любили, его кормили, его берегли даже простые покупатели. Даже лечение оплатили, когда кот приболел. Причем в ветеринарную клинику кот ходил сам — очевидцев масса.
«Столько случаев было, что его хотели купить питомники, думали, что породистый. На самом деле — обычный деревенский кот. Только почему-то умный оказался. Когда обнаружили, что его нет, конечно, все обыскали», — рассказал директор магазина Сергей.
Сотрудница магазина Елена со слезами на глазах пересматривает старые видео. На них — тот самый Персик. Ну как она могла не уследить за котом? Почему его увели какие-то незнакомцы? И главное — как сделать так, чтобы любимый ящик Персика перестал пустовать, и котик наконец-то вернулся к себе — в магазин?
«Постоянно прихожу здесь навещать кота, Но его почему-то сегодня нет. Куда-то он делся. А так он хороший кот такой, доброжелательный, ласковый», — отметил покупатель Владимир Петухов.
Тем временем пользователи соцсетей провели настоящую поисковую операцию. Пост о похищении кота тут же разлетелся на репосты. Похитителей Персика, в лучшем случае, призывали просто побить.
Пост в итоге удалили, зато кота — нашли. Его просто вернули в магазин его же «похитители». Объяснили, что приняли кота за бездомного и попросту хотели помочь. Правда, с нами молодые люди встречаться отказались. Очевидно, побоялись гнева поклонников Персика.
«Вернулся к нам наш дорогой котик. Мы думали что уже не найдем нашего кота, нам его вернули в целости и сохранности. Спасибо ребятам, оказались хорошие», — рассказала сотрудница магазина Елена Жаркова.
Сейчас кот Персик снова живет в продуктовом магазине. Единственное, за что переживают его хозяева — это за проверки. После публикации поста очень многие задавались вопросом, можно ли вообще подпускать кота к продуктам. Специалисты успокаивают — можно. Лишь бы кот не заходил за прилавок. Или снова не стал жертвой похищения.
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Истории , Владимир Петухов , Елена Жаркова
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